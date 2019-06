„Hadar Galron má k České republice velmi blízký vztah. Pokud jí to její časová vytíženost dovolí, tak ráda přijede na premiéru, nebo některou z repríz svých her. Navštívila takto už Národní divadlo v Praze, Městská divadla Pražská, Mladou Boleslav, Liberec, či Pardubice. Dokonce u nás některé své hry sama režírovala,“ řekla dramaturgyně MDZ Katarína Kašpárková Koišová.

Autorka, která v současnosti pracuje na filmové adaptaci Mikve, se ve Zlíně setká s realizačním týmem – režisérkou Terezou Říhovou a herečkami. „Rádi bychom přítomnosti autorky také využili k diskusi s diváky po představení. Inscenace od své premiéry zaznamenala velmi intenzivní divácký ohlas, tak doufáme, že toto bude příjemným zpestřením pro obě strany,“ doplnila dramaturgyně.

V inscenaci Mikve se potkávají různé přístupy k víře a životu. Nejde ale jen o sondu do života židovských žen. Třeba se něco z toho děje právě teď v našem sousedství. Máme právo plést se do životů jiných?

Sama Hadar Galron o hře Mikve řekla: „Čím víc jsem do tématu pronikala, uvědomovala jsem si svůj nejniternější konflikt. Napětí mezi potřebou změny a strachem z vyhození seschlých kytek do koše. Myslím, že Šira, jedna z postav, má pravdu, když odmítá věci akceptovat jen proto, že to tak někdo řekl. Nicméně chápu, že pro některé lidi funguje náboženství - soubor pravidel - jako kotva. Pro mě jsou to řetězy.“

Hra Mikve měla ve zlínském Studiu Z premiéru 15. prosince 2018 a je krásnou příležitostí pro osm hereček. Účinkují Helena Čermáková, Kateřina Liďáková, Tamara Kotrbová, Marie Vančurová, Petra Králová, Romana Julinová, Jana Drgová a Tereza Preiningerová.