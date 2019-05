Celkem se uskutečnilo 17 divadelních představení, 9 koncertů, jedna vernisáž a jedna filmová projekce. Patronkou letos byla slovenská herečka Táňa Pauhofová.

Dramaturgie festivalu se tentokrát zaměřila na tituly, které se zamýšlejí nad tím, co dnes znamená být jiný. Oproti jiným ročníkům bylo výraznější i množství životopisných děl. „Pro mne osobně to byl ročník zásadní. Naznačil leccos do budoucna,“ prozradil ředitel divadla Petr Michálek.

Do Zlína zavítala řada zajímavých hostů, např. oblíbené Dejvické divadlo, Slovenské národné divadlo, MeetFactory, Divadlo Petra Bezruče a Vosto5. Po roce se do Zlína vrátil i mim Radim Vizváry, který patřil mezi největší lákadla festivalu. Živo bylo nejen na tradičních místech, ale například i na schodech před divadlem, v šatně orchestru a v parku za divadlem.

Během festivalu byla počtvrté udělena Cena Martina Porubjaka za přínos česko-slovenské spolupráci. Letos ji převzal režisér J. A. Pitínský.