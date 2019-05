„J. A. Pitínský není pouze režisérem, je také výborným překladatelem ze slovenštiny do češtiny. My jsme v jeho překladu uvedli například Armagedon na Grbu. Dokonce je držitelem prestižní slovenské divadelní ceny Dosky. Je to v tom nejlepším slova smyslu Čechoslovák,“ vysvětlil rozhodnutí ředitel divadla Petr Michálek.

Luhačovický rodák J. A. Pitínský je vyhledávaným režisérem činoherních představení i oper po celé České republice. Za přínos v oblasti divadla mu byla v roce 2007 udělena prestižní Cena Ministerstva kultury, jeho inscenace získaly několikrát Cenu Alfréda Radoka.

I pro zlínské herce je spolupráce s ním vždy srdcová záležitost. „Je to můj nejoblíbenější režisér. Každá práce s ním je nesmírně inspirativní a moc ráda se s ním setkávám. Je mi s ním dobře i lidsky, stále si máme co říci. Probouzí ve mně velikou chuť do zkoušení,“ svěřila se „dvorní“ Pitínského zlínská herečka Helena Čermáková.

Pitínský se zlínským divadlem spolupracuje od roku 1995, kdy s herci nastudoval Felliniho Osm a půl (a půl). Celkem má ve Zlíně na kontě 10 inscenací. Největšího úspěchu dosáhly Její pastorkyňa (1996), Smrt Hippodamie (2006) a z poslední doby například Prodaná nevěsta (2015) nebo Trójanky (2018).

Festivaloví hosté dnes mohou navštívit ve 14 hodin Panický kabaret – představení, které renomovaný režisér nazkoušel se studenty herectví ZSVOŠU. „S panem Pitínským jsme si sedli hlavně lidsky hned na první zkoušce Trójanek. Sebrali jsme odvahu a oslovili jej, zda by nám režíroval absolventské představení a on to přijal. Byla to pro nás nesmírná čest, celý měsíc být obklopeni jeho pokorou a zápalem pro věc,“ řekla studentka herectví Nikola Zavřelová. „Panický kabaret je velmi hravý. Řekl nám, ať nehrajeme, ale ať si hrajeme. Je pro nás nejen velkým režisérem, ale i učitelem života. Dokonce nás přijel podpořit na Pidifest do Prahy. Děkujeme!“ dodala.

Cenu, která nese jméno slovenského dramaturga, dramatika, scenáristy, překladatele a divadelního a filmového režiséra Martina Porubjaka, uděluje MDZ v rámci festivalu Setkání Stretnutie od roku 2016. Jejími držiteli se v minulosti stali herci Martin Huba, Boleslav Polívka a Emília Vášáryová.

„Martin Porubjak byl dlouholetým návštěvníkem našeho festivalu. Dokonce můj první zážitek se Setkáním Stretnutiem někdy v roce 1999 je spjat právě s ním jakožto vášnivým diskutérem debat na téma současná česká a slovenská dramatika. Byl to on, kdo velmi ctil, že právě Zlín je jedním ze symbolů česko-slovenského kulturního přátelství. I proto každoročně uctíváme jeho památku touto cenou,“ připomenul Petr Michálek.

24. ročník festivalu Setkání Stretnutie potrvá až do 18. května a opět nabízí to nejlepší, co se urodilo na divadelních prknech na obou stranách hranice. Kompletní program je na www.divadlozlin.cz.