„Pardubický festival je prestižní událostí a z ceny máme velkou radost! Mě osobně těší právě ocenění od mladých lidí pro naši „senior komedii“. Upokojenkyně totiž nejsou klasická veselohra. Mají humor schovaný uvnitř. Není vykloubený, vychází z uvěřitelných situací. Tím víc si každého ocenění vážíme. A těší mě, že se na představení chodí i u nás doma ve Zlíně a máme odezvu, že se diváci i přes počáteční obavy vzhledem k tématu velmi dobře baví,“ reagoval ředitel MDZ a režisér Upokojenkyň Petr Michálek.

Děj současné komedie Upokojenkyně se odehrává v domově pro seniory. Hlavními postavami jsou Anna a Marie, dvě ženy obývající společný pokoj. Jejich světem tvoří hodiny zírání do stropu, buchtičky, kafíčko, dávkovač plný léků a občasné návštěvy nejbližších. Obě stále hůře rozlišují, co je realita. Jaké to je – zapomínat na věci, na přátelé, na rodinu, na život…? To vše doplněno o živou hudbu v podání kapely Jazzzubs.

Kazimír Lupinec (vlastním jménem Jan Červený) svůj brilantní text napsal inspirován osobními zážitky „na tělo“ kladenskému divadlu. Text byl nominován na Cenu Marka Ravenhilla za rok 2015 a Městské divadlo Zlín je první profesionální scéna, která si troufla Upokojenkyně zařadit na repertoár. Premiéru měly v říjnu 2018 a po každé domácí repríze divadlo divákům nabízí krátkou besedu.