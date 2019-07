Aby se situace zlepšila a magistrát nebyl zahlcen dotazy a písemnými žádostmi jednotlivců, rozhodli se aktivisté této čtvrti založit občanský spolek. A tak ke dni 18. června 2019 vznikl na Letné nový spolek občanů s příhodným názvem, který vyjadřuje touhu obyvatel žít moderním životem v památkově chráněné oblasti – Letná žije.

Jak řekl předseda Spolku Ondřej Slováček: „Věříme, že se tímto krokem podaří řešit dosavadní spory a že se kompetentní osoby přímou cestou dozvědí hlavně to, co místní obyvatele dlouhodobě trápí a s čím jsou nespokojeni. Zároveň očekáváme ze strany magistrátu zlepšení informovanosti o plánech v naší čtvrti. Doufáme, že toto propojení by mělo vyústit „v oboustrannou komunikaci“, která povede k optimálnímu řešení konfliktních situací, které již dříve nastaly.”

Občanům Letné jde především o zachování „zeleného srdce Letné“, což je místo uprostřed čtvrti, které bývalo dostupné každému Letňákovi a které by mělo ustoupit nové velké stavbě. Letňáci by si přáli, aby byla zachována myšlenka baťovsko-kotěrovské ideje na principu zahradního města a aby místo, které je nyní užíváno pouze neziskovými organizacemi, sloužilo hlavně obyvatelům Letné tak, jak to bylo při výstavbě myšleno a naplánováno zakladateli čtvrti. Jejich myšlenku a potřebu kulturního a společenského vyžití obyvatel ctil dokonce i minulý režim.

„Pokud i dnes obyvatelé Letné touží po setkávání, mohla by být prvním vstřícným krokem magistrátu např. obnova a zpřístupnění zeleného parku s možností částečného užívání budov, které kdysi sloužily jako prostory základní občanské vybavenosti pro obyvatele Letné. Vždyť není právě prioritou dnešní doby, aby se odbourala anonymita, lhostejnost a aby soused znal souseda? Aby ve čtvrti byl klid a pořádek? Aby děti nekomunikovaly jen přes moderní technologie a více nacházely kamarády také při osobních setkáních?“ myslí si Slováček.

„Chceme rozhýbat Letnou. Chystáme akce nejen pro děti a mládež, ale také pro dospělé a seniory. Sousedská soudržnost a vzájemná setkávání všech věkových kategoriích je našim cílem,“ sdělila Petra Veselá, členka výboru.

Tato myšlenka je vyjádřena i ve věkovém složení výboru Spolku, který tvoří zapálení občané od třiceti až po šedesát let. Vždyť tak mohou pohlížet na starosti i radosti ze všech úhlů a stran.

Další informace: https://www.facebook.com/groups/letnazlin/; www.letna-zije.cz