Každý den mezi 10. a 18. hodinou teď mohou návštěvníci obchodního a zábavního centra Zlaté jablko potkat skupinky nadšených dětí v lékařských pláštích. Putují s průvodcem po celém centru, kde na ně čeká celkem sedm tematických stanovišť unikátní výstavy Moje tělo, která do Zlína zavítala úplně poprvé. Na nich se seznamují s funkcí jednotlivých lidských orgánů. Za prvních pár dní už přivítala na sedm set dětí, které si navlékly bílé pláště a na 40 minut se proměnily v lékaře

„Stanoviště jsou interaktivní, umožňují dětem si ledacos vyzkoušet a aktivně poznávat tajemství lidského těla,“ vysvětluje Jiří Kratochvíl, ředitel Zlatého jablka. „Například vejdou do obří makety mozku a tam si otestují své znalosti lidských smyslů.“ Na dalších stanovištích na ně čekají makety plic, srdce, svalů nebo kostry, vždy doplněné panely se zajímavými informacemi.

Největší ohlas má u dětí operační sál, kterým jejich prohlídka výstavy končí. Ze zjednodušené makety lidského těla mohou vyoperovat vybrané orgány. Mají zde zcela volné pole působnosti, čehož využívají k nekončícímu počtu operací a vyrušit je dokáže jen závěrečné předání diplomů a malé odměny za úspěšné absolvování celé prohlídky.

Interaktivní výstava se koná od 5. do 21. července a hned v počátcích si prošla zatěžkávací zkouškou. O prodlouženém víkendu organizátoři zaznamenali velký zájem dětí o účast na komentovaných prohlídkách, v některých časech byla kapacita výstavy zcela vyčerpaná.

Děti na komentované prohlídky vyráží ve skupinkách po 20, kvůli omezené kapacitě je doporučena registrace předem, a to buď online na mojetelo.reenio.cz nebo na místě u hostesky. Výstava je určená zejména dětem od 4 do 11 let, prohlídka začíná vždy v celou hodinu a trvá asi 40 minut. Vstup pro děti je zdarma.

Více na www.zlatejablko.cz