Neobvyklou příležitost, jak se seznámit s fungováním lidského těla a zahrát si na malé lékaře a lékařky, nabízí dětem od 4 do 11 let obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko. V jeho prostorách se totiž od 5. do 21. července odehraje rozsáhlá interaktivní výstava Moje tělo, která ještě ve Zlíně nebyla.

Na jednotlivých specializovaných stanovištích, která budou rozmístěna po celém obchodním centru, se děti vždy zaměří na objevování jedné části těla – mozku, srdce, svalů či kostry. Na posledním stanovišti je pak čeká operační sál. Vše je koncipováno zábavnou formou, která děti vtáhne do hry.

Výstavy se budou děti účastnit ve skupinkách po 20, a to za doprovodu vyškolených průvodců. Ti děti na začátku vybaví lékařským pláštěm a dalšími nezbytnými pomůckami. V závěru od nich obdrží lékařský diplom jako potvrzení o úspěšném absolvování všech stanovišť, a k tomu i malý dárek.

Expozici je možné navštívit denně od 10 do 18 hodin, skupinky dětí vyrazí za poznáním v každou celou hodinu a jejich objevná výprava potrvá asi 40 minut. Počet míst je omezen a proto je nutná registrace předem, buď online na mojetelo.reenio.cz nebo na místě u hostesky. Účast je pro všechny děti bezplatná. Akce je vhodná pro skupinky i jednotlivce.

Další informace na www.zlatejablko.cz