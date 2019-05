V dubnu 2018 uplynulo 100 let od narození Bohumila Konečného, výjimečného malíře a ilustrátora 2. poloviny 20. století. Výstava s názvem Ženy a jiná dobrodružství Bohumila Konečného představí návštěvníkům zámku ve Zlíně na sto padesát děl tohoto znovu objeveného malíře, a to především ilustrace dobrodružné literatury a maleb krásných žen.

Konečný, již od dětství nazývaný Bimba, proslul také jako ilustrátor děl Jaroslava Foglara a dobrodružných povídek Otakara Batličky, časopisů Vpřed, Ahoj, Rozruch či Mladý hlasatel. Na počátku 40. let vyhrál konkurs na reklamního malíře u firmy Baťa a tři roky žil a tvořil ve Zlíně. Později byl autorem budovatelských plakátů, ale také prvních českých pin-up girls a erotických kreseb.

Mezinárodní věhlas mu paradoxně přinesl až skandál okolo mystifikační knihy „Octobriana and the Russian underground“ vydané v Londýně. Stala se kultovní záležitostí, kterou se inspirovali mimo jiné David Bowie či Billy Idol.

Kája Saudek, nekorunovaný král českého komiksu, Bimbův význam pro historii nejen české kresby a ilustrace lapidárně shrnul: „Konečný, to byl člověk, který uměl v roce třicet sedm nebo třicet osm to, co dnes v Americe umí sotva pár desítek malířů. Byl neporovnatelný s čímkoli. Tento Bohumil Konečný, zcela zapomenut a za života neuznán, byl absolutní génius, který už jen tak nebude. To, co umím, mě naučil on.“

Výstava Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného obsáhne široký záběr Konečného tvorby a představí jeho mistrovské dynamické ilustrace dobrodružných povídek a románů i kreseb a maleb krásných žen. V expozici zájemci najdou řadu unikátních, dosud nikdy nevystavených originálů včetně několika baťovských plakátů i dokumentů z rodinného kruhu, promítat se bude dokumentární film o autorovi. K putovní výstavě byla vydána i obsáhlá publikace Jana Hosnedla, jejíž druhé vydání bude ve Zlíně slavnostně pokřtěno 19. června.

Výstava navazuje na úspěšné výstavy, které proběhly v roce 2019 v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku, v galerii Villa Pellé v Praze a v Galerii Jiřího Trnky v Plzni. Cyklus výstav Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného připravil kurátor Jan Hosnedl a Středoškolský klub při gymnáziu v Plzni ve spolupráci se Zlínským zámkem a dalšími institucemi.

Výstava na Zlínském zámku potrvá až do 31. července 2019. Přístupná je ve 2. nadzemní podlaží zámku vždy od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Během Zlín Film Festivalu je otevírací doba denně od 9 do 17 hodin. Komentované prohlídky s kurátorem výstavy Janem Hosnedlem proběhnou 24. května, 19. června a 31. července, vždy v 17 hodin.

Více na www.zlinskyzamek.cz a www.bimba.cz