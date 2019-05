Letošní kolekce Salonu čítá 123 originálních děl. „Mezi výtvarníky, kteří filmovou klapku povýšili na umělecké dílo, nechybí ani letos taková jména, jako je Kristián Kodet, Iva Hüttnerová, Jiří Slíva, Kateřina Miler a další významní výtvarníci,“ uvádí předseda správní rady Nadačního fondu ZLÍN TALENT Čestmír Vančura. Mezi pravidelnými přispěvateli do Salonu filmových klapek jsou opět také Ivan Baborák a zlínští výtvarníci František Květoň a Miroslav Göttlich. „Všichni tři autoři přispívají svou klapkou pravidelně a ještě žádný ročník nevynechali,“ dodává Vančura.

Salon filmových klapek je letos již po 22 součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Svoji pouť po České republice odstartoval 12. března v Praze, odkud putoval do Mladé Boleslavi, Olomouce, Brna, aby nyní dorazil do Zlína. Ve Zlatém jablku budou díla klapky vystavena od 14. do 22. května a následně se přesunou do Kongresového centra Zlín, kde se poslední festivalovou neděli uskuteční jejich tradiční aukce.

Kromě filmových klapek si návštěvníci zlínského Zlatého jablka budou moci prohlédnout od 14. května i unikátní kolekci filmových šatů a kostýmů ze známých českých filmů a pohádek, které pochází z unikátních sbírek kostýmů a rekvizit Barrandov Studia – jedněch z nejstarších, největších a nejvyhledávanějších filmových studií v Evropě. „Na výstavě nebudou chybět například kostýmy z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z filmu Dívka na koštěti, seriálu Návštěvníci nebo oblíbeného českého filmu Zítra vstanu a opařím se čajem,“ uvádí ředitel obchodního centra Jiří Kratochvíl a dodává: „Velkým lákadlem pak bude sbírka kostýmů z filmu Tři veteráni, která patří do Národního kulturního dědictví ČR.“

Kostýmní expozice Z pohádky do pohádky aneb cestování napříč filmem ve zlínském Zlatém jablku potrvá až do 1. června.