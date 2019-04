Práci dalšího studenta vyhlášené zlínské Školy umění představuje Galerie Václava Chada výstavou Vždy jsem měl rád noci. Slavoj Kovařík školu navštěvoval v letech 1939-1941 a přátelil se mimo jiné i s Václavem Chadem. Komorní výstava obrazů Slavoje Kovaříka obsáhne jeho dílo zejména z 50. a 60. let.

V 50. letech se autor věnoval malování krajin a zátiší, a to svým vlastním způsobem, inspirovaným kubisty Picassem a Fillou. V 60. letech jej zaujala města a civilizační problematika, častým tématem je například rodná Olomouc. „Na přelomu 60. a 70. let pak tvořil koláže, dekoláže a asambláže. A právě ty tvoří společně s obrazy z 50. let jádro zlínské retrospektivní výstavy,“ uvedl její kurátor Ladislav Daněk.

Pro zájemce o hlubší informace o autorovi i jeho díle je určena komentovaná prohlídka výstavy, která se uskuteční ve středu 13. února od 17 hodin. Průvodcem bude kurátor Ladislav Daněk.

Expozice je umístěna v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Přístupná je od 17. ledna do 17. března 2019, vždy od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hodin, prohlídku v sobotu je možné domluvit individuálně na tel. č. 602 560 020. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč.

Výstava je uspořádána ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

Další informace o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.

O autorovi:

Slavoj Kovařík (*1923 v Olomouci, †2003 v Praze) je český malíř, grafik a scénograf. V letech 1939-1941 studoval Školu umění ve Zlíně, poté byl poslán na nucené práce do Rakouska. Po válce krátce studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Studia ukončil ze zdravotních důvodů a natrvalo se vrátil do rodné Olomouce. Pracoval jako kreslič, konstruktér, návrhář, divadelní scénograf i jako externí pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Jeho díla jsou zastoupena ve veřejných sbírkách, např. v Muzeu umění Olomouc nebo v Galerii výtvarného umění v Ostravě.