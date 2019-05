Ateliér Design skla FMK UTB se věnuje cílenému uměleckému vyjádření na multidisciplinární úrovni. Neklade důraz na české sklářské řemeslné postupy, ale naopak se snaží etablovat svébytný postkonceptuální názor, který je stěžejním bodem procesu tvorby. Vzniklá umělecká díla a produkty reagují na současné trendy ve vizuálním umění, designu akcentující společenská a kulturní specifika.

Výstava Cesta hmoty a prostoru v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí představuje umělecká díla s tématikou vzpomínek, emocí, ochrany krajiny, ale především zabývající se otázkami vztahu hmoty, materiálů a prostoru.

Postkonceptuální přístup v tvorbě se tedy především projevuje ve vztazích mezi použitými materiály. Jako například u instalace Kristýny Maňákové, která očekávatelnou ekologickou apokalypsu ztvárnila prostřednictvím vratkého skleněného Kužele plného vyjetého oleje a abstraktních gestických maleb a olejomaleb.

Křehkost skla využívá i Zdeňka Fusková v Prostupech, kdy stínem spojů lepeného skla kreslí mlhavé vzpomínky na zaniklou krajinu. Tomáš Krejčí v Nafukovačkách chrání sklo nafukovacím obalem, který je však sevřením ostrého skla stává snadno zničitelným. Vizuální hra optiky dvou transparentních materiálů se tak stává jakýmsi soubojem mezi ochraňováním a zánikem.

Podobné souboje se odehrávají ve všech vystavených dílech. Někdy je objevíme mezi materiály a někdy v jejich obsahu. Kromě výše zmiňovaných budou vystaveny také práce Kateřiny Bušové, Nikoly Kovalíkové, Michaely Kramulové, Anny Minxové, Mikuláše Starého, Petra Stanického a Ivy Zuskinové.

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek.

Výstavu Ateliéru Design skla UTB ve Zlíně pod vedením Petra Stanického v meziříčské Galerii Sýpka a výstavu Ondřeje Strnadela v Galerii Kaple bude možné zhlédnout do 5. dubna ve všední dny mimo pondělí od 9 do 17 hodin a o víkendu od 13 do 17 hodin.

Další informace na stránkách www.kzvalmez.cz.