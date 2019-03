Jeho agresivní chování vyvrcholilo koncem loňského roku, kdy doma demoloval zařízení domácnosti, napadal své blízké, ubližoval psovi a nakonec byl i velmi agresivní vůči přivolaným policistům a zdravotníkům.



„Podle konstatování lékařů je muž nebezpečný pro společnost, proto je od minulého týdne, kdy ho v psychiatrické léčebně po nezbytném léčení kriminalisté zadrželi, stíhán vazebně,“ řekla Lenka Javorková.

Šestatřicetiletý muž vloni v prosinci v jedné restauraci v obci na Rožnovsku vykopl dveře do skladu, odkud si vzal láhev alkoholu a s tou přešel do restaurace, kde nejprve pokřikoval a poté bezdůvodně fyzicky napadal hosty restaurace, ničil zařízení a také hodil po majiteli dřevěnou židli. Další den bezdůvodně poničil dvě vozidla zaparkovaná před hotelem v Rožnově pod Radhoštěm. Skákal po kapotě, rozbíjel okna a do aut kopal.

Nejzávažnější incident se odehrál v druhé polovině prosince v rodinném domku v obci na Rožnovsku, kde obviněný muž bydlí se svojí rodinou. Policii přivolali kolem půlnoci rodinní příslušníci, protože začal být doma nezvladatelně agresivní, demoloval zařízení domu, hrubě zacházel se psem a fyzicky napadl svého bratra.

„Na místo vyjela nejprve hlídka rožnovských policistů, následně také policisté z Karolinky a prvosledová hlídka. Na přivolané hlídky byl muž velmi vulgární, nedbal jejich opakovaných výzev, vyhrožoval jim zabitím a poštval na ně psa plemene rotvajler,“ popsala jeho řádění mluvčí.

Policisté postupně využili všech možných donucovacích prostředků za účelem tohoto nebývale útočného muže zpacifikovat. Jenže ten byl stále agresivnější, několikrát policisty fyzicky napadl a zranil, stále se velmi aktivně bránil a zuřivě kolem sebe kopal, házel po hlídce všechno, co mu přišlo pod ruky a také se neustále sebepoškozoval.

„Nakonec rozbil okno a jím proskočil nahý ven na zahradu, kde ho následně kolegové zpacifikovali a spoutali na rukou i nohou. I tak ho ale muselo držet několik policistů, jelikož pokračoval v pokusech o fyzické napadání, při nichž surově kousl ošetřující zdravotnici do ruky,“ dodala Lenka Javorková.

Policejní vyšetřovatelka muže po incidentech nejprve obvinila z přečinu krádeže, poškození cizí věci, ublížení na zdraví, výtržnictví a ze zvlášť závažného zločinu násilí proti úřední osobě ve fázi pokusu.

„Podle znaleckého posudku z odvětví psychiatrie však byl muž v době spáchání uvedených skutků nepříčetný v důsledku předchozího požití návykové látky. Z tohoto důvodu došlo ke změně právní kvalifikace a nyní je muž stíhaný jen pro zvlášť závažný zločin opilství, za který trestní zákon ukládá až desetiletý tret odnětí svobody. Vsetínští kriminalisté na případu nadále pracují,“ uzavřela policejní mluvčí.