Tlaková níže Oskar, která se nyní nasouvá do Evropy, přinese bouře a silný vítr. V Česku by měl v nížinách v nárazech dosahovat rychlosti 90 km/h, na horách pak síly orkánu. Meteorologové ještě čekají na přesnější modely, ale už nyní je... Celý článek Na Evropu se ženou bouře, do Česka dorazí vichr s nárazy 90 km/h»