Lucy Grimble je mladá britská zpěvačka, skladatelka a vedoucí chval. Své první album s názvem Come and Breathe vydala v roce 2014. O tři roky později vychází nahrávka živé vystoupení Created to Worship, které je záznamem živého vystoupení v Londýně.

Organizátoři ji představují následovně: „Britská zpěvačka a autorka píšící vlastní tvorbu, kterou charakterizuje otevřená a hluboce osobní rovina uctívání. Obklopena skvělými muzikanty přináší worship, který zní trochu odlišně než většina současné produkce.“

Celý život hledám světlo, které nemohu nalézt uvnitř sebe sama, tak zní text jedné z písní nezávislé rockové kapely The Violet Burning. Skupina kolem frontmana Michaela J. Pritzla se na hudební scéně pohybuje od roku 1989. Sestava pochází z Kalifornie a v Čechách několikrát vystoupila na ostravském festivalu Colours of Ostrava a na již zaniklém festivalu Freakfest. Záběry z Česka se také objevily v jednom z jejích hudebních klipů.

Organizátoři festivalu UNITED dále představují novinky v programu. Letos poprvé budou ve vsetínském Domu kultury probíhat worship večery. Pro zamyšlení, modlitbu nebo vyslechnutí promluvy některého z hlavních nebo seminářových řečníků mohou návštěvníci využít kapli. Hlavní ranní a večerní programy bude doprovázet festivalová kapela UNITED band, která bude složená z členů z vícero skupin.

UNITED je křesťanský festival s různorodým programem. Ten kromě hudby zahrnuje semináře, workshopy, službu modliteb a duchovního poradenství, divadlo, film, program pro děti a sporty. Počet loňských účastníků organizátoři odhadli na 5000. Akce se uskuteční od čtvrtka 22. 8. do soboty 24. 8. ve Vsetíně.

Aktuality a další informace ohledně příprav jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.festivalunited.cz.