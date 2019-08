Pupeční šňůra neboli pupečník je cévní pletenec spojující placentu s tělem dítěte. Jde tedy o součást krevního oběhu plodu a o zásobování organismu dítěte kyslíkem a živinami.

„Tento proces trvá ještě i chvíli po porodu. Když se miminko narodí, pupečník ještě několik minut pulzuje. Podle studií dostane dítě během první minuty po porodu z pupečníku přibližně 80 mililitrů krve navíc. Na konci třetí minuty jde o 100 mililitrů. Toto množství krve se prokázalo ve studiích jako důležité u nedonošených dětí narozených před 37. týdnem, kdy objem krve navíc snižuje nutnost krevní transfúze a až z 50 procent riziko nitrolebečního krvácení,“ vysvětluje výhody odloženého podvazu pupečníku primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Leopold Hošek, MPA, s tím, že určitý přínos se ukázal také u donošených dětí.

Dotepání pupečníku je ve valašskomeziříčské porodnici běžnou záležitostí. „Tento postup žádá stále více maminek. I bez vysloveného přání rodičky se snažíme postupovat co nejvíce přirozeně a pupečník, pokud to okolnosti dovolí, necháváme dotepat. Existuje také technika stažení krve k dítěti tlakem na pupečník, v angličtině se to mu říká dojení - „milking“. Má podobný efekt jako pozdní přerušení a podle některých studií jde o dobrou alternativu v případech, kdy může pozdní přerušení pupečníku představovat oddálení potřebné péče,“ popisuje primář Hošek.

Snaha oddálit přerušení pupečníku může u komplikovaných porodů kolidovat s životně důležitými úkony, které ve finále mohou ohrozit zdraví či život dítěte i matky. Takovým příkladem může být nadměrné krvácení při nízko uložené placentě, situace po sekci, kdy žena aktivně krvácí z řezu v děloze, či novorozenec vyžadující resuscitaci a podobně.

V porodnici Nemocnice Valašské Meziříčí se v loňském roce narodilo celkem 941 dětí, z toho bylo 8 párů dvojčat. A i letos se porodníci radují ‒ trend je obdobný. „Našim rodičkám nabízíme předporodní kurzy, semináře, cvičení pro těhotné, prohlídky porodního sálu, nebo např. i tzv. tejpování těhotných,“ uzavírá primář Leopold Hošek.