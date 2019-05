Dramaturgie majálesu vsadila na začínající studentskou kapelu Not Yet i na úspěšný vsetínský band Criminal Colection. Nechyběly ani největší hudební objevy současné české scény jako Thom Artway, Kapitán Demo nebo street dancová skupina All Style Unit.

Samotný úvod patřil domácím - studentům vsetínského Masarykova gymnázia, kteří si říkají Not Yet. Po nich zaplněný prostor na náměstí Svobody přivítal Thoma Artwaye, zpěváka, textaře a kytaristu, který aktuálně patří k nejuznávanějším mladým muzikantům české hudební scény. Za debutové album Hedgehog získal Thom hned dvě Ceny Anděl 2016 České hudební akademie, a to v kategoriích Zpěvák roku a Objev roku.

Svoji novou skladbu speciálně zahráli kluci z punk rockové kapely Criminal Colection, kteří vystupovali na této akci naposledy v roce 2012. V letošním roce slaví 15 let existence. Fanouškovská základna přišla podpořit také tanečníky a tanečnice z All Style Unit, kterým diváci uvolnili místo pod pódiem. Akci moderovali Emma Marková a Jakub Hekl.

„Děkujeme všem, kteří jste přišli na páteční majáles na Vsetíně. Atmosféra i krásné počasí nám přálo. Vedle kina bylo možné se také občerstvit u stánků. Těm, kdo vydrželi až na závěrečný set kontroverzního Kapitána Demo, se omlouváme za předčasné ukončení jeho koncertu po hitu Zlatíčka. Bohužel technické problémy a časový pres způsobily, že se nám nepodařilo vytvořit kvalitní hudební zážitek. Věříme však, že si návštěvníci první tři koncerty užili a těšíme se, že se společně potkáme na Vsetínském majálesu 2020,“ vzkázala Eva Hennelová z pořádajícího Domu kultury Vsetín.