Pavol Hammel se opět vrací do Valmezu na Valašský špalíček. Tentokrát už po roce. Důvodem není recyklace starších nápadů dramaturga festivalového programu Karla Prokeše, nýbrž prostý fakt, že slovenský zpěvák nyní příjíždí uvést do prodeje nové album Cirkus Leto, které je záznamem jeho loňského účinkování na meziříčské přehlídce s CS Unplugged Bandem. A protože se jednalo o poněkud neobvyklý projekt, bude i připravovaný křest alba doprovázet trochu nezvyklý koncert. Pavol Hammel s kytarou a harmonikou připomene své vystoupení na 2. folk & country festivalu, jenž se konal v prosinci 1970 v sále pražské Lucerny, odkud si v té době už známý bigbíťák odvezl do Bratislavy cenu za sólový výkon.

Nicméně na Valašském špalíčku bývá Pavol Hammel častým hostem. „Přiznám se, že mám tento festival rád. Jednak kvůli názvu (dodnes nevím, co ve slovenštině znamená špalíček, ani to ale nepotřebuji vědět), a hlavně jsou tam skvělí lidé, kteří to organizují. Dramaturgie mi vyhovuje, prostory pro koncerty jsou taky dobré a vládne tam celková pohoda.“ Místní publikum také Hammela pokaždé s nadšením očekává a všechny jeho koncerty zde měly velký úspěch.

„Pavol Hammel je konzistentní osobnost a zároveň požehnání pro dramaturga i pořadatele,“ pochvaluje si organizátor Valašského špalíčku Karel Prokeš. „Nikomu nepodobný v projevu a s výborným repertoárem nabízí spoustu možností, jichž jsem, nevím kolikrát už, využil. Může hrát sám, s jedním či dvěma spoluhráči, s různými sestavami elektrických kapel i symfonickým orchestrem. Poradí si s komorním prostorem malého klubu, s přehledem zvládá komunikaci s diváky ve velkém sále. A podle okolností dokáže vždy nabídnout odpovídající repertoár, aniž by si jakkoli rozostřil image.“

Vynikající koncerty odehráli Pavol Hammel a Marián Varga ve Valašském Meziříčí také v červnu 2016. Tehdy se na pódiu vystřídaly skupiny Prúdy a Collegium Musicum, došlo i na společný Vargův a Hammelův projekt Zelená pošta. Nic podobného se už bohužel nikdy opakovat nebude, protože v srpnu 2017 zemřel Marián Varga a o necelý rok později Fedor Frešo.

Pro vystoupení v červnu 2018 si Karel Prokeš vyžádal jinou hudební sestavu: „Napadlo mě to při náhodném poslechu alba The Best of Pavol Hammel z roku 2011, které jsem si poprvé pustil až v pozdním létě 2017. Repertoár je dobře vybraný a také výborně zahraný, podílí se na tom i Gábor Presser a několik dalších hostů. Tohle do připravované koncepce Valašského špalíčku 2018 krásně zapadalo. Zavolal jsem Pavlovi, zda by tu vlastně akustickou sestavu dokázal přivézt do Valmezu. Souhlasil s tím okamžitě, i když to znamenalo nazkoušet ten repertoár v Praze."

Všechny však zahrané skladby úspěšně prošly testem času a na novém albu Cirkus Leto je v provedení CS Unplugged Bandu najdeme v nových, nápaditých a citlivých úpravách.