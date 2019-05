Snad největší zahraniční hvězdou na letošním Valašském špalíčku bude britské power trio JCM ve složení Clem Clempson, Mark Clarke a Ralph Salmins. JCM je skupina bývalých členů formace Colosseum.

„Je to vlastně rockové jádro téhle progress-jazz-rockové legendy. Bubeník Jon Hiseman, zpívající kytarista Clem Clempson a basista a zpěvák Mark Clarke pod názvem JCM loni vydali krásné album Heroes a vyjeli na turné. Bohužel, Jon Hiseman po několika koncertech podlehl těžké nemoci. Přál si však, aby JCM hráli věčně,“ přibližuje kapelu Karel Prokeš, dramaturg festivalu.

Clem Clempson, známý jednak Colossea, ale také z Humble Pie a ze sestav, které vedl Jack Bruce, basista ze skupiny The Cream, a Mark Clarke, jenž kromě angažmá v Colosseu hrával v kapelách Rainbow a Uriah Heep, tak přišli o třetího člena svého power tria. Výběr hudebníka, který v nové sestavě zasedl za bicí, má historický rozměr. Než Jon Hiseman založil Colosseum, byl jedním z bubeníků britské R&B legendy Georgie Famea. A tak se paliček v JCM chopil jiný dlouholetý spoluhráč Georgie Famea Ralph Salmins.

„Jistě stojí za zmínku, že tento bubnující profesor London‘s Royal College of Music, hrává s neuvěřitelnou plejádou rockových, popových a jazzových hvězd. Jeho služeb využili Paul McCartney, James Brown, Van Morrison, Quincy Jones, Diana Rossová, Alison Krauss, Sheryl Crow, Elvis Costello, Jeff Beck a mnoho dalších,“ říká dramaturg Karel Prokeš.

Pánové z JCM se rozhodli v rámci aktuálního turné uctít památku svého kolegy a dali mu příznačný název In Memory of Jon Hiseman. Návštěvníci se mohou těšit na skladby z jejich alba Heroes i na věci od Humble Pie, Four Day Creep nebo od Garyho Moorea, The Inquisition, stejně jako klasiku Colosseum jako např. Tomorrow’s Blues, Morning Story nebo senzační číslo Marka Clarkea Theme From An Imaginary Western.

Vstupenky na Valašský špalíček jsou v prodeji online na stránkách Kulturního zařízení www.kzvalmez.cz nebo na oficiálních stránkách festivalu valasskyspalicek.kzvalmez.cz. K dostání jsou třídenní i jednodenní vstupenky. Při nákupu skupinového vstupného pro tři a více osob jsou třídenní vstupenky navíc za startovací cenu.