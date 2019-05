Úvodní večer festivalu Valašský špalíček bude patřit první dámě českého soulu, ostravské rodačce a bývalé člence Flaminga, Marii Rottrové. Svým plnohodnotným koncertním programem vztahujícím se k albu Lady Soul zaujme místo na hlavním festivalovém pódiu.

„O koncert Marie Rottrové jsem měl zájem delší čas, protože představuje nepřehlédnutelnou kapitolu v historii českého big beatu. Už v roce 2011 sice paní Marie ohlásila konec kariéry, ale loni jsem viděl její výjimečné vystoupení v Ostravě a byla vážně senzační v soulových písničkách i v tom popovém repertoáru,“ říká Karel Prokeš, dramaturg festivalu Valašský špalíček.

Valašský špalíček se však od mnoha jiných festivalů vyznačuje komplexností a ani koncert Marie Rottrové není výjimkou. Čtvrteční program avizuje koncert s přáteli, a tak se návštěvníci mohou těšit na Petra Němce, Jaroslava Wykrenta a Jaromíra Jerry Löfflera.

„Předloni jsem díky Janu Horákovi, jenž v současné době připravuje knížku o ostravské kapele Flamingo, získal spojení na Jaromíra „Jerryho“ Löfflera, úžasného soulového zpěváka původem z Olomouce, který padesát let žije ve Švýcarsku. On tady kdysi zpíval s The Bluesmen, pak přestoupil do Flaminga, a společně s Marií Rottrovou koncem 60. let definoval tzv. ostravský soul,” přibližuje program Karel Prokeš.

„Pozval jsem ho loni na Valašský špalíček a sehnal (možná spíš založil) jsem pro něj kapelu, kterou poprvé v životě viděl až tady na zvukové zkoušce. Trochu riskantní kousek dopadl výborně a já začal přemýšlet o tom letošním projektu. Tentokrát jej bude doprovázet olomoucká parta Blues Power a jako host se představí Jaroslav Vraštil,” dodal.

Posledním účinkujícím tohoto jedinečného třiapůlhodinového programu bude Jaroslav Wykrent s kapelou IN Blue.

V hlavním festivalovém programu, v páte a v sobotu vystoupí britská kapela JCM – Clem Clempson, Mark Clarke, Ralph Salmins (UK), SBB – Józef Skrzek, Apostolis Anthimos, Jerzy Piotrowski, Peter Lipa & Luboš Andršt Blues Band (SK/CZ), Jožo Barina & The Meditating Four (SK), The Primitives Group (CZ), Luboš Andršt & Energit (CZ), Nick Steed Five (UK), Vanesa Harbek Trio (AR) & Joe Kučera j.h. (DE), Easy Rider (PL), Big Gilson Blues Trio (BR), The Stings (SK), The Players (Sk), Boogie Boys (PL), Józef Skrzek (PL), Blues Junkers (PL), Hubert Szczęsny & Dharma Bums (Pl), Fertile Hump (PL), Tomek Kruk (PL), Bob Williams (USA), Sir Oliver Mally (AT) & Peter Schneider (DE), Blues Amplified (CZ), Původní Bureš (CZ), Charlie Slavík Revue (CZ), Hrozně (CZ) a další

Vstupenky na festival Valašský špalíček jsou k dostání online na stránkách Kulturního zařízení www.kzvalmez.cz nebo na oficiálních stránkách festivalu valasskyspalicek.kzvalmez.cz. K dostání jsou třídenní i jednodenní vstupenky. Při nákupu skupinového vstupného pro tři a více osob jsou třídenní vstupenky navíc za startovací cenu.