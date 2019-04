Hokejisté VHK ROBE Vsetín nastoupí v sobotu v nezvyklé barvě dresů – červené. Červená je barva krve a o tu během zápasu také půjde. Lidé, kteří přijdou na hokejové utkání, se totiž budou moci zapsat do registru dárců kostní dřeně.

Zdravotníci na zájemce o vstup do registru počkají přímo na zimním stadionu již od 16 hodin, zápis potrvá i v průběhu zápasu, který začíná v 17:30 hodin.

„Vstupem do registru mohou lidé dát šanci na uzdravení pacientům s leukémií či dalšími poruchami krvetvorby. Podmínkou je věk od 18 do 35 let, dobrý zdravotní stav, tedy žádné závažné onemocnění v minulosti, vyplnění dotazníku, odběr malého vzorku krve a ochota pomoci při záchraně života a zdraví těžce nemocných pacientů,” vysvětlila primářka Hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Jana Pelková.

Červené dresy poputují po zápase do internetové aukce. Její výtěžek pořadatelé obvykle věnují nejrůznějších charitativním projektům. Loni přispěli 80 tisíci korunami do projektu Vsetínské nemocnice Společně pro novou internu.