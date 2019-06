Rožnov pod Radhoštěm vyhrál Soutěž o město nejpřátelštější k cyklistům roku 2019. O vítězství rozhodovali účastníci letošní výzvy Do práce na kole a také analýza přístupu samotných měst k dalšímu rozvoji udržitelné dopravy.

V tzv. cyklobarometru měst ČR se na druhém místě umístily Otrokovice, třetí příčka patří městu Zlínu, na čtvrté místo dosáhly Pardubice.

Zástupci těchto čtyř měst se za odměnu, spolu s několika novináři, podívají do světové mekky cyklistiky, do dánských měst Kodaně a také Aarhusu. Tam je v rámci partnerství s projektem Do práce na kole odveze společnost FlixBus. Právě autobusový dopravce s největší sítí spojů v Evropě vychází cyklistům vstříc čím dál více – postupně instaluje držáky na kola na vnitrostátní i mezinárodní linky. V Dánsku pak mohou členové výpravy načerpat novou inspiraci a ověřené know-how pro další rozvoj udržitelné mobility v jejich městě.

Vítězným městem - Rožnovem pod Radhoštěm - prochází jedna z větví nesmírně populární Cyklostezky Bečva. Ta je s celkovou délkou takřka 160 km nazývána Královnou cyklostezek Moravy.

Města Otrokovice a Zlín spojuje cyklostezka č. 471 vedená po březích řeky Dřevnice. Otrokovicemi navíc prochází cyklostezka č. 4, vedená kolem řeky Moravy a Baťova kanálu, která mezi Kroměříží a Hodonínem nabízí 80 km dlouhou trasu. Ta umožňuje bezpečnou dopravu do zaměstnání, ale je také vyhledávána cykloturisty. Jako páteřní trasa umožňuje odbočit k návštěvě více než 50 turisticky atraktivních míst. Mimo jiné do Zoo ve Zlíně - Lešné, hradu Lukov, Velehradu, Uherského Hradiště apod.