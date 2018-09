„Obě soutěže patří již neodmyslitelně ke Karlovskému gastrofestivalu a těší se velkému zájmu nejen mezi účastníky, ale i návštěvníky, které baví ochutnávat a porovnávat. Soutěží se tradičně účastní amatéři i profesionálové. Letos poprvé se obě akce uskuteční v jednom dni, a to v neděli 7. října,“ uvedl ředitel Karlovského gastrofestivalu Tomáš Blabla.

Podmínkou účasti v soutěži o nejlepší klobásu je doručit čtyři kusy klobásy do čtvrtku 4. října do pořádajícího Penzionu Pod Pralesem. Při gastrofestivalu pak vzorky nejprve posoudí porota, následně je budou moci v neděli 7. října od 11:30 hodin ochutnat i návštěvníci.

„Soutěž má za sebou již čtyři ročníky a zájem o ni roste. Vítězové se mohou těšit na ceny v podobě piva z našeho Karlovského minipivovaru,“ připomněl Lubor Gášek z Penzionu Pod Pralesem.

Soutěž o nejlepší valašský frgál má ještě delší tradici. Ve Velkých Karlovicích se konala již několik let před vznikem Karlovského gastrofestivalu, letošní ročník je sedmnáctý v pořadí.

„V hlavní kategorii porota hodnotí koláče vyrobené dle pravidel Evropské unie z roku 2013 – tedy takové, které mají 30 cm v průměru, váží 600 gramů, mají jednodruhovou náplň a byly vyrobeny na území Valašska. Kdo pochází odjinud nebo chce předvést svou fantazii upečením koláče netradičního tvaru či velikosti, může se zapojit do zvláštní kategorie pro kuriózní a jiné koláče. Je skvělou příležitostí třeba i pro odborné a gastronomické školy. K účasti v soutěži stačí přivézt koláč v neděli 7. října do 9:30 hodin do Velkých Karlovic,“ dodala ředitelka pořádajícího Spa hotelu Lanterna Zuzana Vašutová. Ochutnávka pak začne v pravé poledne.

Soutěž frgálů se tradičně těší velkému zájmu pekařek a pekařů, loni porota hodnotila sedm desítek koláčů. Autoři vítězných frgálů se opět mohou těšit na ceny od Resortu Valachy, značky ETA a časopisu Apetit.

Karlovský gastrofestival se během uplynulých let zařadil mezi nejnavštěvovanější gastro akce u nás, mimo jiné i díky tomu, že je na něj vstup zdarma. Nabízí ochutnávky specialit u místních hotelů, penzionů a restaurací rozesetých na 3,5 km v údolí Léskové, ale také mezinárodní farmářský trh, kuchařské show, frgálovou manufakturu s možností zkusit si výrobu frgálů a další doprovodný program. Třešinkou na dortu bude opět Michelinská galavečeře a Michelinský oběd ve Spa hotelu Lanterna, letos pod taktovkou šéfkuchaře oceněného dvěma michelinskými hvězdami Nicolase Decherchiho.