Do turnaje se zapojilo na 26 celků, které pocházely ze všech koutů Česka a Slovenska. Kromě herní esportové špičky nechyběly ani amatérské týmy.

Turnaj samotný byl rozdělený do čtyř skupin po šesti nebo sedmi účastnících. Budoucí vítěz tohoto turnaje - tým Eclot.Lynx, pak začínal ve skupině tři, která později představila postupující do play-off ze sedmi zúčastněných a pro český celek to znamenalo později postup z prvního místa bez jediné porážky.

Favoritem turnaje přitom byli Dark Tigers, kteří v posledních měsících předvádějí na esportové scéně opravdu kvalitní výsledky, nebo eSuba. Ta si pro změnu málem odnesla vítězství na poslední velké LAN akci Playzone Challenge.

Kromě zápasů se svými soupeři si pak jeden z nejznámějších týmů u nás musel poradit i s nepříjemnosti na cestě. „Naše hráče a vedení týmu zaskočila dopravní nehoda. Nikomu se nic naštěstí nestalo, a tak se hráči po příjezdu do Starého Města mohli koncentrovat na výsledky,” vysvětlil Martin Novotný, majitel herního týmu Eclot.

Tým Eclot.Lynx, který hrál na nejvýkonějších sestavách od Lynxu, se musel popasovat po dvou výhrách v hlavní části turnaje (vítězný pavouk) nad MatB a MoopsXD s prohrou Dark Tigers. Dvě prohrané mapy kola znamenaly pád do pavouka poražených, kde se již hraje na jednu mapu.

Tam ale jakoby hráči Eclotu.Lynx ožili a bez problémů si poradili s historicky jedním z nejstarších týmů u nás, Defeaters, následně opět s MoopsXD a v neposlední řadě ve finále pavouka poražených opět s Dark Tigers. Tyhle výhry znamenaly posun do velkého Grand finále, ve kterém na mix českých a slovenských hráčů čekala eSuba.

Ve Grand finále měla na své straně handicap eSuba. Díky vítězství v hlavní části play-off pavouka měla jedno vítězství na mapě k dobru, a tak hráči museli dotahovat nepříznivý výsledek 0:1 na mapách de_inferno a de_cache. Obě mapy ale byly v režii Eclotu a eSuba se musela poklonit před novými šampióny 15. ročníku Quietus Day.

Vítězný tým Eclot.Lynx nastoupil ve složení Filip "Fida" Dvořák, Vít "noobiq" Pohlot, Adam "Zed1s" Bartko, Lukáš "vergiL" Majerik a Milan "rko" Kohút.

Esport se začal v České republice rozšiřovat koncem roku 1998, když tým NecroRaisers představil u nás vůbec první profesionální tým ve hře Counter-Strike. Od té doby se u nás esport stále rozmáhá. Esport znamená hraní počítačových online her (především akčních) a většinou se v něm utkává pět hráčů proti pěti v boji o to, kdo položí bombu (teroristé) a kdo ji zneškodní nebo zabrání v jejím položení v určeném čase (policisté).

Mezi nejznámější multiplayerovou střílečku na světě bezesporu patří hra Counter-Strike. V této hře proti sobě nastupuje pět policistů proti pěti teroristům. Policisté se snaží zabránit teroristům na sedmi různých mapách v položení bomby, a pokud se tak stane, musí ve stanoveném limitu bombu zneškodnit. Turnajové mapy se hrají na 16 vítězných kol, kdy se po 15 kolech vždy mění strany (z útočící na bránící). Counter-Strike letos oslavil 20 let své existence.