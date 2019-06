Jak jde zkoušení Chicaga? Už se těšíte na premiéru?

Myslím, že zkoušení se vyvíjí velice slibně ku zdárnému konci. Teď nás čeká vše spojit dohromady s živou kapelou a dopilovat vše technicky, tak aby vše, co se na jevišti bude dít, vypadalo lehce a velmi přirozeně. A těším se moc, až to vše tak, jak jsem popsal, vybalíme.

Vyžaduje tentokrát příprava na roli něco speciálního?

Ani ne. Zpívám, tančím a hraju, tak jako vždycky.

Jak říkáte, muzikál je divadelní žánr, který "hraje, zpívá a tančí". Která z těchto tří částí je pro vás nejobtížnější?

Mám pocit, že asi ten tanec je pro mne vždy nejtěžší. Vždy mám pocit, že to nezatancuju, ale pak se tak nějak vnitřně uklidním a řeknu si, že to dám a většinou to dám. Takže to dám i teď.

O vás lze říct, že jste v muzikálu jako doma. Který muzikálový český či světový kus máte nejradši, a na který muzikál z těch, ve kterém jste hrál, rád zavzpomínáte?

Můj nej muzikál jsou Bídnici, protože se v něm snoubí fantastická muzika s nesmírně krásným a lidským příběhem osudů lidí na pokraji společnosti. Ale těch titulů je hodně, co se mi líbí. Hodně poslouchám muziku v autě a přes aplikaci Spotify se dají najít nejsoučasnější světové muzikály a musím říct, že to je jedna pecka lepší než druhá. A na co nejvíc vzpomínám u nás? Asi na muzikál Cikáni jdou do nebe. To byl fantastický muzikál, plný pravdy, živočišnosti, humoru, lásky, zrady a pochopení pro jinakost lidského druhu.

Kdy jste poprvé uslyšel o muzikálu Chicago, viděl jste ho už někdy na jevišti?

Na jevišti jsem ho nikdy neviděl a asi jsem se o něm blíže dozvěděl až z filmové verze.

Na jevišti bude i živá kapela. Co to pro vás jako herce znamená?

Vlastně to pro mě znamená určitou svobodu, protože kapela reaguje na to, jak zpívám, a já reaguju na to, jak oni hrají. S nahrávkou je to tak, že je to pořád stejné a hlavně nahrávka nikdy nepočká a nezareaguje na případné nuance. Čímž nechci říct, že by kapela hrála, jak mi budeme pískat, ale dokážeme se navzájem vnímat a reagovat na drobné detaily v rytmu, v nástupech apod.

Hrajete právníka Billyho Flynna, kterého mimochodem ztvárnil na stříbrném plátně Richard Gere. Samotné filmové Chicago z roku 2003 pak získalo celkem 6 Oscarů a s velkým úspěchem se již několik let hraje i na Broadwayi, což z něj činí jeden z nejúspěšnějších muzikálů. Cítíte to jako závazek?

Velký závazek, byl bych nerad, kdyby náš muzikál měl nějak zaostávat proti všem těm slavným uvedením, a udělám vše proto, aby to byla pecka.

Tomáš Šulaj (*1976 Přerov)

Vystudoval činoherní herectví na JAMU. Působil v Národním divadle Praha i Brno. V angažmá Slováckého divadla je od roku 1999. Je držitelem Ceny Thálie a dalších ocenění - Slovácký Oskar, Největší z pierotů, Harlekýn a nominace na Cenu Alfreda Radoka, Cenu České divadlo a Cenu Thálie. Momentálně jej mohou diváci vidět v inscenacích Kocourkov-Brod, Dva úplně nazí muži, Rychlé šípy a Kříž u potoka.