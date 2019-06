„Kolem muzikálového žánru jsem zatím pouze kroužila, ještě nikdy jsem neměla možnost, a snad ani ambici, ho chytnout za pačesy tak pevně, jako právě ve Slováckém divadle. Za tuto příležitost jsem velmi vděčná a děkuji za pozvání do tohoto krásného slunečného rovinatého města,” říká Linda Keprtová, která se věnuje především operní režii.

„Procházku do jiného žánru, než jakým jsem poslední léta obklopena, považuji za výlet, který je už teď, ve fázi příprav, výletem přinejmenším dobrodružným,” dodala režisérka.

Děj muzikálu se odehrává na konci dvacátých let minulého století, po první světové válce, v USA.

„Jsme si vědomi, že mnoho prvků, které fungovaly dřív, se zase vrací, konkrétně například média a to, jak nás ovlivňují,” přemýšlí Keprtová.

„Chicago je cynický příběh, kde hrají hlavní roli peníze. Pomyslnou druhou rovinu tvoří postavy přinášející lidství, což je například manžel vražedkyně Roxie Amos, nebo dvě zapomenuté vězeňkyně,” doplnila režisérka.

Příběh dvou pro vraždu svých partnerů vězněných, souzených a posléze osvobozených kabaretních zpěvaček Roxie Hart a Velmy Kelly a bezskrupulózního advokáta Billyho Flynna, jehož jediným zájmem je solventnost jeho klientů, otevřeně tematizuje korupci v soudních síních i v médiích, poukazuje na perverzní potřebu "výroby" celebrit a především útočí na absurdně amorální zákony showbyznysu.

Ve Slováckém divadle ztvární postavu Velmy Pavlína Hejcmanová, Roxie si zahraje Tereza Hrabalová a právníka Billyho Flynna si střihne zkušený muzikálový herec Tomáš Šulaj.

„Já se těším opravdu moc! Chicago je muzikál, kde jsou výrazné všechny tři jeho složky, to znamená, že se hraje, zpívá i tančí. Zkoušení pro nás tedy určitě je náročné, určitě je to velká výzva, ale my do toho dáme maximum a budeme věřit v úspěšný výsledek,” říká představitelka vražedkyně Velmy Kellyové Pavlína Hejcmanová.

„Těším se moc. A výzva je to obrovská, hlavně hudební a taneční. A myslím, že i po technické stránce je to výzva, jak vše skloubit dohromady. Na druhou stranu jsme na muzikály zvyklí, takže to dáme,” směje se Tomáš Šulaj.

Téma, které na základě skutečných událostí původně vylíčila na stránkách listu Chicago Tribune a poté do stejnojmenné hry zpracovala tehdy mladá reportérka Maurine Dallas Watkinsová už v roce 1926, se ještě před muzikálovým přepisem dočkalo dvou filmových zpracování: němý film Chicago (1928) a snímek Roxie Hart s Ginger Rogersovou (1942).

Obecně známé je zejména novodobé filmové ztvárnění muzikálu režisérem Robem Marshallem, s Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richardem Gerem, Johnem C. Reillym a Queen Latifah, jež roku 2003 získalo šest Oscarů.

Chicago je nejdražším a nejnáročnějším projektem v celé historii Slováckého divadla, na jevišti se představí téměř tři desítky herců, tanečníků a hudebníků a každé představení doprovodí živá kapela. Premiéra se uskuteční v sobotu 22. června.