Přední český filmový a divadelní tvůrce bude se Slováckým divadlem spolupracovat poprvé a na spolupráci se těší.

„S ředitelem divadla Michalem Zetelem se známe z brněnského Buranteatru. Vážím si nesmírně jeho rozhodnutí a mého pozvání sem, které ale určitě usnadnila jistota v opoře divácké obce uherskohradišťského divadla. Důvěra ve vedení, jeho vizi, svobodu autorského přístupu, kvalita hereckého ansámblu a důvěra v náročného diváka je základem,” uvedl Šimon Caban.

Satiru o tom, že společnost, kterou kritizujeme, tvoříme my sami, napsal Šimon Caban přímo pro uherskohradišťský soubor.

„Domluvili jsme se s Michalem Zetelem, že půjde o autorskou věc. Na základě naší dobré spolupráce v brněnském Buranteatru (Pán s kaméliemi) i tady uplatním spolupráci se zdejšími herci. Věřím tomu, že herec je osobnost a má právo a povinnost do své postavy a role mluvit, uvažovat o ní, vytvářet ji. Nekřičím, nebouchám do stolu, že to bude tak, jak jsem řekl, ale dbám, aby herecký soubor hru a její postavy přijal, dotvořil, prožil a předal divákům,” řekl režisér.

„Když jsem uvažoval o anotaci, která by přitáhla a neodradila diváka v obavě, že půjde o aktivisticky politickou moralitu, mne napadlo – Společenská satira, při které se ukáže, že tu společnost, kterou kritizujeme, tvoříme my. Nebo – Společenská hra. O život. Nikoli vlastní. Může to být komedie? Sám ještě teď nevím, protože to je kouzlo procesu, ale vím, že i důležité věci se vnímají lépe, je-li jejich nositelem humor. A dělat si legraci ze všeho, včetně sebe sama, to nám Čechům šlo vždycky dobře,” doplnil Caban.

Ke spolupráci přizval Šimon Caban, který k inscenaci vytvořil i scénu, kostýmní výtvarnici Jitku Fleislebr, hudbu složil Darek Král, se kterým režisér a scénograf spolupracoval na inscenaci Sexmise v královéhradeckém Klicperově divadle. Dramaturgie se ujala Markéta Špetíková.

Z hereckých tváří se diváci mohou těšit na Františka Maňáka, Kláru Vojtkovou, Davida Vaculíka, Pavla Hromádku, Irenu Vackovou, Davida Vackeho, Pavlínu Hejcmanovou, Kamilu Zetelovou, Jitku Hlaváčovou a další.