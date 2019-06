Zfalšovaný zápis nebo jen neschopné vedení Prahy, které neumí sečíst počet hlasujících? Otázka, jíž se ve čtvrtek odpoledne bude zabývat pražské mimořádné zastupitelstvo na výzvu opozičních ODS a ANO. Jednání sledujeme živě. Celý článek To, co projde Hřibovi, by Krnáčové neprošlo, tepe opozice vedení Prahy»