Slovácké léto opět hostilo prestižní volejbalovou sérii Super Cup a díky šesti benefičním večerům překonalo magickou hranici 1 milionu korun, které poslalo na benefiční účely.

1 300 registrovaných sportovců

V průběhu 10 dnů nabídlo Slovácké léto téměř dvacítku sportů pro rekreační sportovce i profesionály. Opět se konaly Žhavé běhy na 5, 10 a 21 kilometrů, in-line vyjížďka, závody strongmanů nebo turnaj v pétanque. Nechyběl plážový fotbal, plážová házená a samozřejmě plážový volejbal včetně prestižního Super Cupu.

„Pokaždé se do Uherského Hradiště moc těším, protože je tady unikátní atmosféra a koncept Slováckého léta se mi moc líbí. I ve světě se pomalu ukazuje, že spojení kultury, sportu a zábavy je ta správná cesta. Protože když se udělá někde jen turnaj, přijde pár lidí. Ale když se to všechno spojí, má to úplně jiný efekt a stane se z toho obrovská akce výjimečná pro všechny strany,“ pochvaloval si Robert Kufa, pravidelný účastník Super Cupu v Uherském Hradišti. Spolu s parťákem Leem Willimasem nenašli přemožitele a v neděli 7. července si ze Slováckého léta odvezli vavříny vítězství.

S velkým zájmem se setkala premiéra dračích lodí na řece Moravě nebo unikátní skluzavka Slide Czech. Rozšířila se i nabídka vyžití pro děti.

„Nejmenší se mohli zapojit do běžeckých závodů a se slušným ohlasem se setkaly i cyklo závody. V průběhu celého festivalu se mohly děti vyřádit v Decathlon zóně a vyzkoušet si například stolní tenis, střílení na branku nebo lukostřelbu,“ uvedl hlavní organizátor Slováckého léta Marek Pochylý.

„Do všech disciplín Slováckého léta 2019 se zapojilo okolo 1 300 sportovců,“ doplnil další rekordní údaj.

Déšť Mirai nezastavil

Největšími taháky Slováckého léta se opět staly večerní koncerty na Masarykově náměstí. To zcela zaplnili Žlutý pes, Iné Kafe, Mňága a Žďorp, Fleret nebo Mirai.

Posledně jmenované kapele sice při koncertu pršelo, ale ani hudebníci, ani návštěvníci se deště nezalekli a vytvořili na Masarykově náměstí jedinečnou atmosféru.

Benefiční večery překonaly očekávání

Během šesti benefičních večerů mohli návštěvníci koncertů přispívat dobrovolným benefičním vstupným, ke kterému vždy přispěl i partner večera.

„Od návštěvníků jsme získali 105 511 korun, partneři přidali 112 083 korun. Celkově jsme na podporu konkrétních organizací nebo rodin vybrali a odeslali 217 594 koruny. Tím se nám za 11 let trvání Benefice Slováckého léta podařilo překonat hranici jednoho milionu korun, které jsme získali na podporu těch, kteří to potřebují,“ radoval se Marek Pochylý.

V letošním roce si organizátoři Slováckého léta ve spolupráci s městem Uherské Hradiště vzali na starost i úklid ulic přilehlých k Masarykovu náměstí především po večerních koncertech.

13. ročník Slováckého léta se uskuteční v termínu 3. – 12. července 2020.

Vše o festivalu Slovácké léto najdete na webu, Facebooku a Instagramu.