„Za všechny, kteří to nevzdali“ je podtitul Běhu pro Paměť národa. Ten se už několik let běhá ve městech po celé České republice a letos poprvé zavítá i do Uherského Hradiště. Jeho pořadateli jsou Post Bellum, Gymnázium Uherské Hradiště a Staroměští šohajíci, kteří stojí i za úspěšným festivalem Slovácké léto.

„Na běhy máme registrovanou už více než stovku účastníků, a to je skvělé. Registrovat se ale mohou i ti, kteří se rozhodnou běžet na poslední chvíli, a to přímo na Masarykově náměstí před startem běhu,“ uvedl Drahomír Hlaváč z Gymnázia Uherské Hradiště.

Dodal, že Běh pro Paměť národa v Uherském Hradišti odstartuje Karel Dýnka, dlouholetý sbormistr sboru Svatopluk, jehož příběh si mohou zájemci připomenout na výstavě vzpomínek pamětníků 20. století na Mariánském náměstí.

Věznice bude mimořádně otevřena

Ti, kteří si netroufají na běh, se mohou vydat na procházku městem se zastaveními u nejvýznamnějších památek. Trasou budou provázet studenti Gymnázia Uherské Hradiště. Končit bude v nechvalně proslulé uherskohradišťské věznici, která bývá otevřena pouze při mimořádných příležitostech.

Součástí doprovodného programu bude i symbolický dětský běh, atrakce pro děti (skákací hrad, malování na obličej, třpytivé tetování, balonky plněné heliem) nebo koncert kapel 4 Z TANKU a PSÍK a akuStyk. Každý, kdo zaplatí registrační poplatek na běh nebo procházku, přispěje k uchování vzpomínek dalších pamětníků 20. století. A zároveň bude zařazen do slosování o letenku balónem od společnosti Balony.eu.

Záštitu nad Během Paměti národa v Uherském Hradišti převzal starosta města Ing. Stanislav Blaha.

Další informace najdete na webu nebo ve facebookové události.