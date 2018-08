Počet zhlédnutí: 398

Článek od uživatele Zdeněk Urbanovský

První úseky Cyrilometodějské stezky jsou vyznačeny v terénu

Bez ohledu na horké počasí vyrazili v červenci do terénu značkaři Klubu českých turistů, aby vyznačili trasy zahrnuté do systému Cyrilometodějských poutních stezek. Dosud je vyznačeno více než 100 km tras na území Zlínského kraje, všech 315 km chtějí značkaři zvládnout do konce letošního léta.