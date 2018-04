V pondělí odpoledne zazvonila na jeden z bytů v Kroměříži neznámá žena. Dveře jí otevřela pětadevadesátiletá paní. „Žena jí řekla, že přišla zkontrolovat karmu. Seniorka ji nejprve nechtěla dovnitř pustit. Když ale nezvaná návštěvnice stále naléhala, že je to důležité, nakonec jí dveře otevřela. Do bytu však vstoupily dvě ženy, obě snědé pleti. Jedna byla ve věku okolo třiceti let, druhá měla přibližně padesát let,“ uvedla policistka.



Mladší se ihned vydala ke spižírně. Zavolala k sobě starou paní pod záminkou, že jí chce ukázat, co je potřeba opravit, a pak spolu chvíli hovořily. Starší z žen zůstala bez dozoru. Po chvíli obě návštěvnice z bytu odešly. „Krátce po jejich odchodu stará paní zjistila, že přišla o peněženku s deseti tisíci korunami, kterou měla uloženou v pokoji v šuplíku obývací stěny,“ dodala Simona Kyšnerová.

Policisté nadále varují především seniory žijící osaměle, aby do domů a bytů nepouštěli nikoho cizího a nevěřili každému, kdo je požádá o pomoc. Zvláště upozorňují na podomní nabídky výher nebo výhodných koupí.