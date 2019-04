Problém využívání divokých zvířat pro pobavení lidí za peníze se týká i ohrožených a chráněných outloňů. Na pukhetských ulicích, plážích a v restauracích je domorodci nabízejí turistům, mezi nimi i Čechům, k vyfotografování za peníze.

Lidé, kteří tyto nelegální aktivity svými penězi podporují, však mnohdy o problému a důsledcích svého jednání jednoduše nevědí. To jen podtrhuje klíčový význam osvěty a vzdělávání pro ochranu outloňů i dalších divokých zvířat.

Když turistika zabíjí

Turisté včetně obyvatel České republiky se na svých cestách především do exotických zemí mohou velmi často setkat s nabízením divokých zvířat pro pobavení lidí, jako jsou nejrůznější pouliční show, mazlení či fotografování se se zvířaty za peníze.

Vyfocení a sdílení pro mnohé exotických a dobrodružných fotografií na internetu je hnacím motorem úbytku divokých populací. Honba za "exkluzívními" snímky může vést až k vyhubení celých populací.

Členové týmu The Kukang Rescue Program se proto vydali na ostrov Phuket v Thajsku zdokumentovat tamní současnou situaci nelegálního nabízení ohrožených a chráněných poloopic outloňů pro vyfotografování turistům za peníze. Činnost je na Phuketu, jedné z nejznámějších a nejfrekventovanějších thajských turistických destinací, poměrně častá. Outloni, které obchodníci nabízejí turistům, pocházejí hlavně z divoké přírody.

Většinou nevěděli, že jde o chráněné živočichy

„Kromě pořízení dokumentačního videa a fotografií jsme provedli i krátký průzkum mezi turisty, kteří se o nabízené outloně zajímali. Chtěli jsme zjistit, zda vědí, o jaké zvíře se jedná, že jsou outloni ohrožení a chránění. Focením se s nimi a sdílením fotografií na sociálních sítích i jinde na internetu podporují ilegální aktivity a ohrožují divoké populace těchto primátů,“ popisuje průběh a motivace monitoringu František Příbrský, ředitel organizace The Kukang Rescue Program a terénní zoolog Zoo Ostrava. Outloni, které obchodníci nabízejí turistům, pocházejí hlavně z divoké přírody.

Hlavně mít selfie

„Většina dotázaných přiznala, že o problému ilegálního obchodu s outloni a o tom, co s sebou nese, nevědí a pokud by věděli, nikdy by se s outloněm nefotili," vysvětluje Lucie Čižmářová, koordinátorka veterinární péče programu Kukang, terénní zooložka Zoo Olomouc a fotografka.

„Mezi turisty byli i tací, kteří o ohroženosti a chráněném statusu outloně věděli, ale byli k problému lhostejní a nejspíš s vidinou nadšených ohlasů na svém instagramovém či facebookovém účtu si selfie s outloněm i přesto pořídili,” dodala.

Outloni jsou noční jedovatí živočichové, kterým jsou na černém trhu velmi často vytrhávány či uštípávány zuby, aby nepokousali budoucí majitele či turisty, kteří se s nimi fotí. Dle odhadů se však až 9 z 10 outloňů odchycených v přírodě ke konečnému majiteli nedostane.

Další informace: www.kukang.org/cz/zodpovedny-turismus