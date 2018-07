Byla to nejtěžší akce, kterou jsem ve svém životě zažil, řekl v úterý televizi CNN Narongsuk Keasub, jeden z potápěčů, který se účastnil záchranné mise v jeskynním komplexu Tcham Luang Nang Non na severu Thajska. Prudké deště tam 23. června... Celý článek Byla to nejtěžší mise v mém životě, popisuje záchranu dětí jeden z potápěčů»