Ve výsledkové listině ovšem nechyběli ani mostečtí. Patrik Šlégr (Haluzáci 8. ZŠ Most) obsadil dvanácté místo a zároveň si připsal prvenství v kategorii starších žáků.

Jakub Hasil (BHC AB STAIN Most) ještě bojoval o dvojnásobné vítězství ve WTHA Tour – v kategoriích muži a Open. Úvod turnaje mu sice vyšel, v závěru se ale propadl na sedmnácté místo. S nadějí na vítězství v hodnocení Open se musel rozloučit, uhájil alespoň vítězství v hodnocení kategorie mužů.

V kategorii žen se z celkového vítězství ve WTHA Tour může radovat Pavla Mišíková (Real Draci 18. ZŠ Most). Dostatečný bodový náskok mostecká hráčka získala již na předchozích akcích a účastí na Slovakia Open víceméně jen jistila případný útok pronásledovatelek.

Počtvrté v řadě si díky výsledkům v Lize škol vybojoval účast ve mezinárodním finále – Schools Challenger – tým 8. ZŠ Most. Do Senice mohl odcestovat také díky finanční podpoře města Mostu. V omlazené sestavě letos ovšem rozhodně nenastupoval v pozici favorita.

V prvním utkání podlehl Kohoutovicím 1:4. Následovala porážka s Kedzierzynem-Kozle ve stejném poměru. O tom, že ani počtvrté neodjede 8. ZŠ Most bez některé z trofejí, se nakonec rozhodlo v posledním zápase proti domácí Senici. Družstvo 8. ZŠ Most (Šlégr, Martini, Odvárka) vyhrálo těsně 3:2 a veze ze Slovenska bronz.

Nepříliš početné obsazení a spíše doprovodný charakter měla při Slovakia Open soutěž v táhlovém hokeji Chemoplast. Vyhrál brněnský Ladislav Šustáček, z mosteckých byla nejlepší na šestém místě Pavla Mišíková.

Paradoxně největší radost udělal turnaj těm, kteří na Slovensko necestovali. Jednalo se totiž o poslední turnaj chemoplastového Českého poháru 2014 a někteří čekali netrpělivě na jeho výsledky. Po Slovakia Open je jasné, že vítězem Českého poháru juniorů je Martin Laštůvka, mezi ženami Karolína Sládková (oba Black Sharks Most) a v kategorii mužů pak Milan Hulínský (RHC Tigers Příbram).

Aktuální program stolních hokejistů je čistě šprtcový. V sobotu na 18. ZŠ Most hraje BHC AB STAIN Most závěrečné kolo 1. ligy billiard-hockeye šprtce. V neděli cestují Litvínov a Meziboří na druhou ligu do Stochova.

KONEČNÉ POŘADÍ WTHA TOUR – billiard-hockey šprtec

· MUŽI: 1. Jakub Hasil (BHC AB STAIN Most), 2. Martin Kučera (SHL SDS Exmost Brno), 3. Pavel Koloděj (Šprtmejkři Ostrava)

· ŽENY: 1. Pavla Mišíková (Real Draci 18. ZŠ Most), 2. Michaela Grabinská (Šprtmejkři Ostrava), 3. Jirina Mencl (Švédsko, Lund BHC)

· JUNIOŘI: 1. Ladislav Šustáček (Orel Královo Pole), 2. Kamil Pitlok (Polsko, Ogien Zory), 3. Patrik Tirpák (Fluke Kohoutovice)

· OPEN/MASTER: 1. Jan Tichavský (Šprtmejkři Ostrava), 2. Vít Boháček (BHC Dragons Modřice), 3. Martin Kučera (SHL SDS Exmost Brno)