Kysucké Beskydy nepatří mezi nejvyšší, největší ani nejnavštěvovanější pohoří Slovenska. Díky lyžařskému středisku jsou populární spíš v zimě, za návštěvu ale rozhodně stojí po celý rok.

Leží hned za hranicemi České republiky, z Jablunkova je to do jejich centra, malebné Oščadnice, necelých 30 kilometrů. Když se budete chtít vyšplhat na nejvyšší vrchol, Velkou Raču, ležící 1236 metrů nad mořem, počítejte s převýšením kolem 650 metrů. Otevře se vám jedinečný pohled na Moravskoslezské Beskydy, Pilsko, 1725 metrů vysokou Babiu horu, o sto metrů nižší Velký Rozsutec, který patří do Malé Fatry, či na Roháče.

Velkou část Velké Rače tvoří od roku 1976 národní přírodní rezervace, kde mimo zbytků původních lesů pralesního charakteru najdete pseudokrasové jevy v podobě Malé a Veľké skalné diery.

Bobová dráha, luky a aquazorbing

V zimě lyžařské středisko, v létě ráj milovníků adrenalinu. To je rekreační středisko Dedovka, ležící nad Oščadnicí. Hlavní atrakcí letní sezóny je nepochybně bobová horská dráha. Na třináct set metrů dlouhé trati dosahují vozíky až čtyřicetikilometrové rychlosti.

Lanový park Monkey way zase nabízí náročnou dráhu složenou z řady překážek, které překonáváte ve výškách od dvou do čtyř metrů. Ti menší adrenaliňáci mají ale smůlu, do Monkey way mohou až když dorostou 150 centimetrů. Proto uvítají trampoliniště s osmi trampolínami. K dispozici je rovněž 11 metrů vysoká outdoorová lezecká stěna, Karolšus, což je lanová sjezdovka, kterou absolvujete v horolezeckém sedáku a kvalitní lukostřelecké kolbiště s neméně kvalitními luky.

Milovníkům vody je určen aquazorbing. Pokud je vaší prioritou rychlost, vyzkoušejte koloběžky Monster. Osmnáctikilometrové kolosy s kotoučovými brzdami zvládnou jakýkoli svah. A pro ty, kdo raděj šlapou do pedálů, jsou připraveny modrá, červená a černá trať. O jejich kvalitách vás přesvědčí skutečnost, že na tu nejtěžší, černou, se vydávají jen skuteční mistři.

Rázovitý kraj

Milovníky turistiky a cykloturistiky potěší celá řada dobře značených tras, od těch nejlehčích po víc ty extrémně dlouhé. Najdete na nich řadu zajímavostí v podobě původní lidové architektury, zcela jistě vás zaujmou i svérázné kapličky. Zchladit se může díky síti perfektně udržovaných studánek, lesy nabízejí hojnost plodů od hub po ostružiny, na loukách ruší ticho jen zpěv ptáků.

V samotné Oščadnici doporučuji návštěvu kamenného kostela s krásnou křížovou cestou, za pozornost stojí i samotná více než pět kilometrů dlouhá, upravená a čistá obec.

A nesmím zapomenout na obyvatele. Milí, nesmírně pohostinní lidé, žijící v tvrdých podmínkách. Lidé, pro které je každodenní zdolávání několikakilometrových cest za obživou i zábavou, naprosto normální. Co můžete říct o osmiletém klukovi, který denně našlape osm kilometrů na autobus do školy a domů na kopec se vrací nejen s taškou učení, ale i s nákupem pro nemocnou mámu. A ještě vám se slovy Vezmi těta, nabídne dva obrovské hřiby, které našel.