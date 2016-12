Michal Dukát je studentem v Brně na Mendelově univerzitě a také si zde vydělává jako kaskadér ve filmech, nebo na živých exhibicích. „Zastupujem hercov, alebo som herec sám, u nebezpečných, alebo pre herca nemožných fyzických výkonoch,” popisuje. Ovšem není to nejlehčí práce. „Obnáša to dlhú a často kráť náročnú fyzickú prípravu, sústredenie a určite uvedomenie si toho akým nebezpečenstvám som vystavený,” dodává.

Brněnská firma Agilitas, pro kterou pracuje se už několik let zabývá novou oblastní showbyznysu, což jsou „herectví scénicko-kaskadérské akce“. ”Dostal som sa k tomu náhodou. Na facebooku som vidiel že kaskadérsky tým v Brne naberá nového člena akrobata. Mam tu výhodu, že som sa pred nástupom ku kaskadérom venoval parkouru už tri roky, takže pohybové znalosti som mal. Vybrali ma a teraz už sa kaskadérstvu venujem tretí rok,” říká Michal.

Michal, i když se tomuto věnuje už pár let, vždy se musí učit něco nového. „Zo začiatku to pre mňa bolo naozaj náročne. Musel som sa naučiť nove techniky a podmaniť si inštinkty ktoré som mal navyknuté z parkouru, ale stále s tým bojujem. Určite ma to veľmi baví, tuto prácu bez toho asi ani neijde robiť. Ak to človeka nebaví, nevydrží u toho,” svěřil se.

Při své práci musí Michal neustále posunovat svoji hranici strachu. Pokaždé musí dělat něco jiného, co mu řežisér řekne a strach překonat. „Mal by som vedieť všetko, čo si režisér namysli. Niektoré veci sa dajú naplánovať dopredu, ale kde si režisér povie na pľace, teraz by sa mi tam hodilo salto z tamtej bedne na zem, ale dopadni na brucho, musím prekonať strach a isť do toho. Inak si nájdu niekoho iného a mne to skazí meno. A to už sa ťažko napravuje,” odpovídá.

Nedávno však tento parkourista a kaskadér přišel k úrazu kolena a jeho schopnosti teď budou po nějaký čas omezené. Ale i přesto se snaží v této práci posouvat dál. Letos chystají hned dva projekty. Na konci léta se účastnili natáčení klipu Reawake, který už brzy vyjde. A v roce 2016 se můžeme těšit na nový seriál s názvem Kaskadéři s.r.o. ve kterém nám ukážou pravý život kaskadérů.