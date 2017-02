S jakou náladou jste vstoupil do roku 2017?

S příjemnou. S manželkou na chalupě.

Hrajete v celé řadě představení Studia L+S, kde i ředitelujete. Která inscenace vás vyloženě baví?

Nejsem ředitel, jsem majitel. A vyloženě mě baví všechno, v čem hraji, dokonce i to, v čem nehraji.

Kromě hraní jste často režíroval. Je tomu tak stále?

Už deset let jsem nerežíroval. Jednak nejsou nabídky, jednak se mi nechce.

Máte chuť a čas zajít do jiných divadel?

Do divadla zajdu, jen když mám představení. Ani prostitutky, když mají volno, nechodí do bordelu.

Hostujete ještě v Praze? A máte v Praze přátele a spřízněné kolegy?

Hraji pravidelně ve Studiu 2. Přátele v Praze mám a těší mě to. Například minule se byl na mne podívat v divadle Zdeněk Svěrák.

O čem je vaše poslední knížka a dá se koupit i v Čechách?

Jmenuje se Piesnenie a jsou to texty písniček s obrázky Marka Ormandíka. Publikaci vydalo nakladatelství Slovart. Jestli lze koupit v Čechách, to nevím. Ale přes Vánoce mi volala paní Hana Hegerová, že se jí knížka líbí.

Co jste říkal televiznímu cyklu Zlatá lýra? Podle mého si tvůrci zaslouží obdiv a jsem rád, že jsem tam zahlédl i vás…

Neviděl jsem to celé, ale není marné zavzpomínat si na to, co bylo.

Sledujete současné hudební dění ať už na Slovensku nebo Česku? A je něco, co vás zaujalo?

Nesleduji. Rádio poslouchám v autě a tam hrají Elán a Žbirku, staré dobré písničky.

Co vaše texty? Napsal jste něco nového ať už pro někoho, nebo přímo pro vás?

Napsal jsem texty pro Petra Lipu na jeho CD Návštěva po rokoch a pro Hot serenaders jsem otextoval pár amerických standardů.

Je něco, na co se letos vyloženě těšíte, ať už by šlo o profesní záležitost nebo soukromý život?

Těším se na moje vnučky. Je s nimi sranda.