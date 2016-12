„Vystoupení bude dvaatřicet, zpěváků více než třicet a všech dohromady i s muzikanty bude přes sedmdesát. Bylo to velmi náročné dát to celé dohromady, šlo hlavně o to všechny přesvědčit, že děláme správnou věc, ale také aby to bylo zároveň i zajímavé,“ sdělili na nedávné tiskové konferenci organizátoři koncertu Ľubo Belák a Jozef Šuhajda, kteří se podle vlastních slov program sestavili především z kdysi oceněných písniček.

Podle nich však odeznějí i písně, které cenu nedostaly, ale přesto se z nich staly hity, které se navíc dají poslouchat i dnes, jako například písnička Žít jako kaskadér v podání Dalibora Jandy. Vedle toho bude dán prostor i mladým interpretům, kteří budou zpívat písničky Karola Duchoňa.

„Takových bonbónků bude však více,” uvedli organizátoři koncertu. Publikum se podle nich může těšit na žánrově pestrý večer, během kterého zaznějí balady, ale i taneční a odlehčené písničky.

Zpěváky doprovodí skupina Štefana Bugaly, která doprovázela několik let zpěváky ze soutěží SuperStar a Hlas Československa a která má bohaté zkušenosti s aranžováním písniček. Ne všechny písně totiž odeznějí v původních verzích, u některých se nedochoval ani notový materiál.

Přijede Gott i Vondráčková

Svou účast na koncertě přislíbil před časem i Karel Gott, o němž se mluvilo už dlouho. „Pan Gott nám účast už potvrdil a přislíbil, že zazpívá minimálně dvě písničky. Připravuje se ještě i třetí,“ prozradil Josef Šuhajda.

Na Lyře 50 vystoupí i Helena Vondráčková a Miroslav Dvorský, kteří zazpívají duet To se nikdo nedoví, oceněný v roce 1968 v podání dua Vondráčková - Matuška stříbrnou lyrou. „Jsme opravdu rádi, že se nám podařilo získat pro tento unikátní projekt i Miroslava Dvorského. Jsem přesvědčený, že duet s Helenou Vondráčkovou bude ohromný zážitek,“ těší se Dušan Drobný z agentury Topfest, která akci zastřešuje.

Na koncertě vystoupí rovněž Marcela Laiferová, která zvítězila v roce 1970 s písničkou Slová. „Já jsem se na Bratislavské lyry zúčastnila několikrát i předtím, ale nevyhrála jsem. V roce 1970, bylo to v pátek třináctého, jsem nakonec zvítězila. Považuju za skvělé, že se organizátoři rozhodli připomenout tuto úžasnou autorskou soutěž a považuji za čest na tomto koncertě vystoupit.“

Součástí projektu Mám rozprávkový dom – Lýra 50 bude i autogramiáda umělců. Fanoušci se s nimi mohou setkat den před koncertem, a to 17. října v 17 hodin v bratislavském hotelu Carlton, kde budou všichni účinkující, přesně jako kdysi, ubytování.

Samotný koncert proběhne 18. října v bratislavské Incheba Expo aréně a vedle uvedených umělců se představí také Jana Kocianová, Jitka Zelenková, Lenka Filipová, Petra Janů, Peter Nagy, Martha a Tena Elefteriadu, Peter Lipa, Janko Lehotský, Vašo Patejdl, Pavol Hammel, Katarína Hasprová a další včetně kapel Elán, Modus nebo Olympic.

Z mladší generace zpěváků, kteří budou interpretovat slavné lyrové hity, vystoupí například Martin Chodúr, Mário "Kuly" Kollár, Lukáš Adamec či Mirka Partlová, která publikum potěší skladbou známou z podání Mariky Gombitové Vyznanie.

Další informace