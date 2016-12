V rámci jedinečného koncertu zazní skladby, které vznikly během úspěšné a čtyřicet let trvající kariéry jedné z nejoblíbenějších slovenských pop interpretek a které patří právem do zlatého fondu slovenské populární hudby.

Tyto skladby zazní v podání zpěvaččiných přátel a kolegů z Česka a ze Slovenska, budou to Miroslav Žbirka, Helena Vondráčková, Janko Lehotský, Jitka Zelenková, Pavol Hammel, Peter Nagy, Robo Grigorov, Beáta Dubasová, Josef Laufer, Lucie Bílá a mnozí další, také skupiny No Name, IMT Smile nebo Fragile. Vrcholem koncertu pak bude vystoupení Mariky Gombitové.

Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 v Turanech nad Ondavou na východě Slovenska. Vyrůstala v muzikální rodině. Má sestru a tři bratry, otec hrával na housle, v kostele na varhany a také zpíval. Jako žačka studovala hru na klavír v Lidové škole umění ve Stropkově, vyhrála okresní soutěž kytaristů, ale nejvíc milovala zpěv. Jejím velkým vzorem byla Janis Joplin. Zpívat začala jako třináctiletá se svými bratry v amatérské skupině Matador.

Během studia na Střední průmyslové škole strojnické v Košicích (maturovala v roce 1976) zpívala ve skupině Profily (1972 – 1974) a také v košických tanečních orchestrech. V roce 1976 přijala nabídku Jána Lehotského připojit se ke skupině Modus a 1. července se tak stala profesionální zpěvačkou.

S Modusem ji pojí jeho první velké úspěchy na festivalu Bratislavské lyra, kde ostatně Marika Gombitová uspěla později jako sólistka, a to s písničkami Študenská láska nebo Vyznanie.

Po rychlém rozjezdu v tuzemsku měla našlápnuto také v zahraničí – zatímco na Schlagerfestivalu v Drážďanech si vyzpívala jednu z cen, na mezinárodním písňovém festivalu v polských Sopotech 1980 jí bylo uděleno zlato. V tomtéž roce si zahrála i hlavní roli v dnes již kultovním televizním muzikálu Neberte nám princeznú.

Jenže život se neskládá jen z vítězství. Posledního listopadu 1980, při návratu z koncertu v Brně, následkem dopravní nehody ochrnula od sedmého obratle dolů. I když bojovala jako lvice, na nohy se už nepostavila. Ale ani ve složité životní situaci, kdy byla upoutána na invalidní vozík, nepověsila zpívání a komponování na hřebík.

Na koncertní jeviště se často vracela, ale to už měla za zády vlastní doprovodnou kapelu. Připravila dvě velká turné Mince na dne fontán a Adresa ty, adresa ja, často byla vidět na televizní obrazovce, její alba patřila a patří k nejžádanějším. K velkým hitům patří i duety, které natočila s Mirem Žbirkou (Nespáľme to krásne v nás, Tajnosľubná) nebo Karlem Gottem (Neznámy pár).

Vedle mnoha cen a poct získala tituly Zpěvačka století či Žena 21. století nebo Cenu Grand Prix Svazu autorů a interpretů za celoživotní přínos populární hudbě. Její píseň Vyznanie zvítězila v anketě Hit století a je asi nejemotivnější skladbou v historii slovenského popu. Marika Gombitová je nazývána nekorunovanou královnou slovenské populární hudby a právem patří mezi nejvýraznější osobnosti slovenské kultury.

