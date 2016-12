Počet zhlédnutí: 863

Článek od uživatele Robert Rohál

Prvním hereckým partnerem Zuzany Kocúrikové byl slavný Francouz Jean-Louis Trintignant

V těchto dnech slaví narozeniny slovenská herečka Zuzana Kocúriková. Její štíhlá postava, havraní vlasy dlouhé až do pasu a velké, hluboké oči jako by ji předurčily do rolí tajemných, okouzlujících a osudových žen a dívek. Zahrála si i v řadě českých filmů.