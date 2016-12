Počet zhlédnutí: 788

Robert Rohál

Mám ráda texty o něčem, říká slovenská popová legenda Nora Blahová

Zpěvačka Nora Blahová patří k pop legendám. Poprvé zazářila koncem 60. let na scéně bratislavské Tatra revue. Po rozprášení divadla začátkem 70. let řadu let nezpívala. Nedávno se však na scénu opět vrátila. Natočila CD Neveríš - uveríš a se svým recitálem jezdí po celém Slovensku.