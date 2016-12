Výběrová "dvojka" připomene zpěvaččiny hitovky prakticky od konce šedesátých let až po současnost, přičemž je zajímavé sledovat, kdo všechno pro slovenskou popovou hvězdu během let psal písničky. Nejsou to jen "klasici" typu Pavla Hammela, Igora Bázlika, Ivana Horvátha či Braňa Hronce, kteří jsou autoři hudby obvykle ve spolupráci s textaři, jako jsou Kamil Peteraj, Zoro Laurinc, Ján Štrasser nebo Peter Brhlovič, ale ve dvou případech je na kompilaci zastoupen i český hitmaker Bohuslav Ondráček.

Obdivuhodný žánrový záběr dotváří i několik písniček, které si jedna z nejlepších zpěvaček slovenské pop music vybrala ze zahraniční produkce a se kterými slavila úspěchy, a tak vedle japonské lidové (V háji spím celý máj) nechybí ani nefalšovaný francouzský šanson Ak ma opustíš, který proslavil Jacques Brell. Vedle toho zde zaznívají také slavné písně Mamy Blue a New Britain, které v Česku proslavil Karel Gott (Ó mami dík, Už z hor zní zvon).

O závěr alba se postaraly dvě nové verze zpěvaččiných starých a přesto nestárnoucích hitů Slová a Lampy už dávno zhasli - zatímco v prvním případě jde o písničku Ivana Horvátha a Ivana Úradníčka, se kterou interpretka v roce 1970 vyhrála zlatou Bratislavskou lyru, druhá zmíněná píseň z pera Braňa Hronce a Alojze Boudy, která album uzavírá, je zpěvaččiným prvním hitem vůbec.

Album 20 NAJ II. vychází v roce, kdy zpěvačka (*14. 7. 1945) slaví kulaté narozeniny, ale současně připomene padesát let na scéně. Ostatně druhé výročí je totožné s profesionálním působením Heleny Vondráčkové, s níž se Marcela Laiferová léta přátelí. Existuje dokonce i několik písní, které nazpívala jak Marcela Laiferová, tak její česká kolegyně.