V Piešťanech vystoupila spolu se zpívajícím moderátorem Mirem Fančovičem, s nímž poslední roky spolupracuje. Podle velkého ohlasu i slov ředitelky hotelu Jany Kohutové se tam opět co nevidět vrátí. Opakovaně se prý ale zpěvačka vrací i na další místa na Slovensku, kde její sympatické vystupování a nestárnoucí písně slavily už předtím úspěch.

Nora Blahová pochází z Topoľčan, kde se 4. února roku 1943 narodila. I když oba rodiče byli výsostně muzikální a po nich nepochybně zdědila svůj hudební talent, nepřáli si, aby šla na konzervatoř, jednoduše ji chtěli mít doma. Přitom jako malá byla Nora vynikající klavíristkou, což dokládá třeba i její vítězství v prestižní klavírní soutěži. I když vystudovala pedagogickou fakultu, ke kumštu se přece jenom nakonec propracovala.

Největší slávu zažila na konci šedesátých a začátkem sedmdesátých let, kdy byla členkou bratislavské Tatra revue a kdy se její pěvecká kariéra slibně rozjížděla. Díky hitům jako Neveríš - uveríš, Bronzové leto, Nedeľa nebo V hlbokom tichu bodovala v rozhlasovém vysílání stejně jako v Malé televizní Hitparádě.

Štíhlá a nakrátko ostříhaná černovláska s výraznou ofinou se několikrát zúčastnila i Bratislavské lyry. Všechno skončilo v roce 1972, a to zrušením scény, kde byla jako doma.

Přesto ještě dlouho potom zněly její chytlavé písničky v rozhlasovém vysílání, kde se z nich mezitím staly trvalky - a hrají se dodnes. Jejich interpretka se sice na řadu let ztratila ze scény, aby potom se zase vrátila a to se vší parádou. Nejdřív to bylo v televizním cyklu Repete, kde s šarmem sobě vlastním uvedla své největší hity, a v poslední době i na vystoupeních, kde prezentuje nedávno vydané CD Neveríš - uveríš.

Album, které Nora Blahová představila také v Piešťanech, není sestaveno z archivních nahrávek, nýbrž jde o nahrávky nově pořízené. Některé své staré hity přezpívala, jiné, novější natočila poprvé. Zajímavé je, že ze šestnácti skladeb si více než polovinu sama otextovala.

