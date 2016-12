Roman Luknár se narodil 1. června 1965 v Bratislavě a s herectvím začínal poměrně brzo. Bylo mu deset, když se začal objevovat ve filmu a televizi - tehdy se z něj stala dětská hvězda. Nikdo z jeho okolí se proto později ani nedivil, když začal studovat herectví na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.

Studium absolvoval v roce 1987, poté stal členem Divadla pro děti a mládež v Trnavě, později působil v bratislavském Divadle na korze. Současně se mu dařilo ve filmu, ať už to byl jeho vekslácký číšník Vašek v psychologickém filmu Miroslava Balajky Pravidla kruhu (1988), mladý pracovník vlakové pošty Viktor Lesa ve válečném dramatu Miloslava Luthera Chodník cez Dunaj (1990) nebo Zdeno, kamarád hlavního hrdiny (Ondřej Vetchý) v psychologickém snímku režiséra Vladimíra Bacla Let asfaltového holuba (1991).

V roce 1990, to mu bylo pětadvacet let, měl potřebu změny a proto vycestoval do Španělska, kde nakonec strávil dvacet let. Dokonce se tam i oženil a narodili se tam jeho dva synové. Zpočátku dělal práci všeho druhu, přitom se tu a tam vracel k filmové práci na Slovensko nebo do Česka. Zahrál si například ve filmu Mira Šindelky Vášnivý polibek (1994), kde měl roli taxikáře Lajka, který se snaží vyvázat z někdejších vztahů s mafií.

Velký úspěch mu přinesl poetický snímek režiséra Martina Šulíka Zahrada (1995), kde měl hlavní roli hledajícího se třicátníka Jakuba. Film mu přinesl nejen nominaci na Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli, ale také další nabídky. Zahrál si v řadě španělských filmů, například ve snímku Menos que cero (1996), ale objevil se i v maďarském filmu režisérky Krisztiny Deák Polštář Jadvigy (2000).

S českými tvůrci zintenzivnil spolupráci o několik let později, všechno zřejmě nazrávalo, a tak po vedlejší roli Petra v hořké komedii Milan Cieslara Duše jako kaviár (2003) ho do svého filmu Kráska v nesnázích (2006) obsadil Jan Hřebejk. Od něj potom dostal herec i další pěkné příležitosti ve filmech Medvídek (2007) a Nestyda (2008).

Roli dalšího současníka, i když z jiného ranku než byly jeho předcházející postavy, v tomto případně divadelního režiséra, si zahrál ve snímku režiséra Petra Zelenky Karamazovi (2008).

Působivě vyznělo i slovenské drama režiséra Vladimíra Balka Pokoj v duši (2009), kde představuje křiváka Štefana. Jednu z výrazných rolí dostal i v českém dramatu Lidice (2010), pod nímž je podepsán jako režisér Petr Nikolaev. Jednou z posledních velkých postav Romana Luknára je jeho trenér Bohdan v česko-německé koprodukci režisérky Andrey Sedláčkové Fair Play (2014) odhalující zákulisí sportovního prostředí Československa 80. let.

Zatímco v Česku se herec objevuje v televizním seriálu Všechny moje lásky (2015), na Slovensku je "doma" v seriálu Panelák, který je na obrazovkách uváděn několik let. Španělská éra je už, jak se zdá, dávnou minulostí. Herec je pár let zase zpátky na Slovensku, což zmiňuje i jedna z kapitol nedávno vydané knížky Hvězdy odvedle a jejich stopy nejen v českém filmu.