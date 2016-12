Oblíbenou lyrickou pohádkovou operu Antonína Dvořáka o třech dějstvích Rusalka uvedla Státní opera v Banské Bystrici v premiéře už 14. března 2014. Od té doby se inscenace těší stále velkému diváckému zájmu.

Obsazení, které bude mít Rusalka 4. června, bude opravdu mimořádné. Nebylo to však vůbec jednoduché, jak potvrzuje i barytonista a umělecký šéf opery v jedné osobě Šimon Svitok: "Už jenom doladit termíny takových hvězd vyžaduje občas nadlidské úsilí při telefonování, mailování i přípravě všech časů a zkoušek tak, aby vše sedlo a všichni byli v jeden čas na jednom místě."

Antonín Dvořák je českým skladatelem, jehož tvorba zní ve Státní opeře pravidelně od jejího vzniku. Rusalku, dnes už operní klasiku, která nesmí chybět v repertoáru žádného operního domu, napsal na motivy pohádkového libreta Jaroslava Kvapila. Dílo je příběhem o vztahu člověka a světa přírodních živlů, o tragických následcích setkání těchto dvou světů, o trestu a odpuštění.

Dvořák vytvořil dva světy i v hudbě. Hudba lidského prostředí je robustní, zvukově konkrétní - ostatně i lidové postavy Hajného a Kuchtíka mají drsný humor, světu pohádkových bytostí dal Dvořák až impresionistickou jemnost a barevnou harmonii. Zatímco hudební nastudování je dílem dirigenta Mariána Vacha, režisérkou inscenace je Jana Pletichová-Andělová.

Autorem scény je Jaroslav Milfajt, kostýmy navrhla Jana Kuttnerová, choreografie je dílem Jiřího Kyseláka, sbormistryní je tradičně Iveta Popovičová. Spoluúčinkuje orchestr, sbor a balet Státní opery Banská Bystrica - spolu s koncertním mistrem Michalem Husákem.

S excelentním obsazením Rusalky 4. června je nadmíru spokojený i Šimon Svitok: "Vypadá to na fantastický večer, ve kterém se v roli Ježibaby objeví vynikající polská mezzosopranistka Agnieszka Zwierko, která působí v londýnské Covent Garden a která se v postavě Ježibaby objevuje už deset let. Kromě ní budou na jevišti hvězdy skutečně ve všech hlavních postavách - Adriana Kohútková jako Rusalka, Miroslav Dvorský v roli Prince a Štefan Kocán v postavě Vodníka. Zajímavé je i to, že následně hned 12. června přivítáme v našem divadle světového Pavla Bršlíka, a to v hlavní postavě opery Lovci perel. Bude to další výjimečný večer, když už v této postavě ho diváci na Slovensku a Česku nemají možnost vidět nikde jinde, než u nás v Banské Bystrici."

