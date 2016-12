Rok 1975 byl jubilejním desátým ročníkem v životě písňového festivalu, jehož jádro tvořily domácí a zahraniční soutěž. V domácím klání vyhrála písnička Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce Pláňka v podání Waldemara Matušky.

Stříbrnou lyru tehdy získaly písně dva - jednak skladba Jiřího Vondráčka Láska zůstává dál v interpretaci autorovy sestry Heleny, jednak skladba Ivana Hortvátha a Borise Droppy Májový vánok v podání Jany Kocianové. Také bronzové lyry byly tehdy uvedeny dvě - jednu získala písnička Zdeňka Marata a Zdeňka Borovce Nestůj, běž dál, kterou za původní interpretku Marii Rottrovou odzpívala Hana Ulrychová, druhou obdržela skladba Aleše Sigmunda a Pavla Žáka Táto, pojď si hrát v podání sesterského dua Marthy a Teny Elefteriadu.

V zahraniční soutěži Bratislavské lyry 1975 zvítězila skladba v podání tehdy sovětského zpěváka Jevgenije Martynova, stříbrnou trofej vyzpíval písni Pláňka Waldemar Matuška a bronzová lyra putovala do rukou bulharské zpěvačky Doniky Venkovové.

V mimosoutěžní části, která nabídla několik exhibičních recitálů, tehdy vystoupili například černá Američanka Brenda Lee, Angličan Cliff Richard, maďarská skupina Corvina, polská formace Dwa Plus Jedna, Waldemar a Olga Matuškovi s kapelou KTO, Jana Kocianová a Nový tradicionál nebo Karel Gott doprovázený Orchestrem Ladislava Štaidla.

Festivalu, jehož první ročník proběhl v roce 1966 a který pokračoval až do devadesátých let, se zúčastnila - kromě zahraničních hvězd - kompletní špička československé pop music - Karla Gotta, Evu Pilarovou, Marii Rottrovou, Václava Neckáře, Evu Kostolányiovou, skupinu Olympic, Marcelu Laiferovou, Jiřího Korna, Janu Kocianovou, Miroslava Žbirku, Mariku Gombitovou a skupiny Modus a Elán nevyjímaje.

Častým hostem festivalu byla Helena Vondráčková, která slaví na Slovensku dodnes velké úspěchy. Už v roce 1966 vyzpívala s písní Oh, baby, baby společně s Martou Kubišovou stříbrnou lyru. O rok později soutěžila v Bratislavě s písní slovenských autorů Klúč pod prahom, ale bez úspěchu u poroty. V pořadí druhou stříbrnou lyrou byla oceněna v roce 1968 za duet s Waldemarem Matuškou To se nikdo nedoví. V roce 1969 odjela do Bratislavy s písní Bonbón, ale žádná cena z toho nebyla. V následujícím roce se objevila na Lyře s blokem svých písniček jako host, což se opakovalo i v letech 1972 a 1973.

Zlaté lyry se Helena Vondráčková dočkala v roce 1974 díky písničce Malovaný džbánku, stříbrnou lyru pak získala ještě dvakrát. V již zmíněném roce 1975 a potom v roce 1982 v zahraniční soutěži za skladbu Sblížení. V letech 1977, 1978, 1985 a 1997 se představila na Lyře jako host.

Festival Bratislavská lyra je často zmiňován i v knize Legendy československé populární hudby 70. - 80. léta, kterou nedávno vydalo nakladatelství Grada Publishing a která se prodává také ve slovenských knihkupectvích. Na Slovensku vzniká i desetidílný dokument Zlatá lyra, který bude na obrazovkách uveden koncem roku. Nápad připomenout historii festivalu a jeho hvězdy s přesahem do současnosti vzešel od dramaturga Róberta Valoviče, režie se chopil Peter Hledík.