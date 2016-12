U českého publika se stal oblíbeným hlavně díky televizním pondělkům z Bratislavy, avšak jeho popularita v Česku kulminovala poté, co v Praze natočil filmy jako Adéla ještě nevečeřela a Tajemství hradu v Karpatech.

Michal Dočolomanský se narodil 25. března 1942 v učitelské rodině v polské obci Nedeca, která byla tehdy ještě součástí Slovenské republiky. Teprve ke konci druhé světové války se rodina přestěhovala do městečka Svätý Jur poblíž Bratislavy.

K herecké práci a potažmo divadlu se prý dostal, jak kdysi prohlásil, tak trochu oklikou. Herectví ho samozřejmě přitahovalo, ale zpočátku neměl tolik odvahy jít na přijímačky. Tak trochu se prý styděl. Proto se nejdřív vyučil automechanikem v české Kadani, teprve později zkusil Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, a to ho ještě museli vyhecovat kamarádi. Díky prokazatelnému talentu byl přijat, a to i přesto, že neměl maturitu. Už během studia se objevil v několika slovenských filmech.

V roce 1964 promoval s červeným diplomem a krátce poté nastoupil rovnou do činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde působil až do osudného roku 2008, tedy více než čtyřicet let. Zářil v mnoha inscenacích, přičemž dokázal zaujmout i jako Jánošík v legendárním muzikálu Na skle maľované.

Z filmů, díky kterým na sebe upozornil, možno jmenovat snímky jako Kolonie Cafieri (1968) nebo Medená věža (1970), později se objevil už jako hvězda například ve filmech Noční jezdci (1981) a Tisícročná včela (1981). Ale popularitu mu zajistily i televizní seriály Slovácko se nesúdi (1974) a Inženýrská odysea (1979).

Velkou příležitost mu poskytl ve filmech Adéla ještě nevečeřela (1977) a Tajemství hradu v Karpatech (1981) právě režisér Oldřich Lipský. Jako zajímavá a zcela mimořádná se jeví rovněž role padoucha Chlada v psychologicko-společenském snímku režisérky Ireny Pavláskové Corpus delicti (1991). Zahrál si však i v dalších českých filmech jako Perníková věž (2002) nebo Bestiář (2007).

K jeho oblibě ale přispěly i písničky, zvláště pak duety (Smoliar, Haló, tam, Pozri, mám už svoje roky), které nazpíval se slovenskou zpěvačkou Evou Kostolányiovou (1942 - 1975). Mnohé z nich vyšly na jeho výběrovém CD 20 Naj.

V roce 2004 herec podstoupil operaci srdce a postupně se začal stahovat do ústraní, dokonce se vyhýbal i novinářům, k čemuž ho zřejmě vedlo několik důvodů. Vědělo se, že se po dvaceti letech manželství, z něhož vzešli dcera a syn, rozvedl a začal žít s mužem. Také se začalo mluvit o jeho závažných zdravotních problémech, což se ukázalo jako krutá pravda. Bohužel šlo o rakovinu plic, které ve věku šestašedesáti let 26. srpna roku 2008 Michal Dočolomanský podlehl.

Nejen o kariéře Michala Dočolomanského vypráví kniha Hvězdy odvedle a jejich stopy nejen v českém filmu, kterou vydalo nakladatelství Grada Publishing. Čtenáři v ní najdou třicet medailonků nejznámějších slovenských herců.