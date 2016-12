Koncem loňského roku jste zorganizoval a odmoderoval sérii vánočních koncertů. Kdo všechno na něm vystoupil a kde všude byl pořad k vidění?

Prosinec je u mne každoročně ve znamení vánočních a adventních koncertů a nejinak tomu bylo i loni. Uvedli jsme program, v němž vystoupili operní pěvci ze zahraničí - Vladimír Boldt z Berlína a Lilia Saltaeva z Ruska, ale také vynikající slovenská operní diva Mária Eliášová, a nemohu zapomenout ani na famózního muzikálového zpěváka Jozefa Benedika. Absolvovali jsme deset koncertů a navštívili řadu slovenských měst - Piešťany, Bratislavu a Nitru nevyjímaje.

Jste také známý jako propagátor českých umělců na Slovensku. Co máte v plánu v tomto směru letos?

Velmi rád spolupracuji s českými umělci. Na březen chystám narozeninové koncerty Milana Drobnho. Ty jeho kulatiny zkrátka musíme oslavit i tady na Slovensku. Pak mám v plánu Marthu a Tenu Elefteriadu, Jiřího Štědroně, duo Kamélie a Petru Černockou. Rok je dlouhý a tak snad všechno klapne podle plánu.

Jste také často v Praze, kde máte plno přátel mezi umělci. Kdo k nim patří?

Často zajdeme na kafíčko s Milanem Drobným, Heidi Janků nebo Petrem Kotvaldem. Velmi rád chodím do restaurace ADriatico Davida Mattioliho, protože se tam dobře vaří a David je tam obvykle taky. Nikdy nevynechám ani setkání s Vlastimilem Harapesem, to pak spolu zajdeme na Malé Straně vždy na sklenku dobrého bílého.

Na Slovensku jezdíte s výchovnými pořady pro děti a mládež. O jaké programy jde?

Jsou to pořady, které jsou určeny pro základní a střední školy. Teď vyjíždíme s novým projektem, který nese název Písně, které díky filmům obletěly celý svět. Mluvíme tam o slavných oscarových filmech a tyto slavné písně tam zaznívají. Začínáme Saxanou a končíme písní z filmu Titanic. Na tomto programu se mnou spolupracují zpěváci Barbora Balúchová, Jakub Petranik a Monika Stanislavová.

Moderujete hitparádu slovenské televizní stanice Senzi. Jaké jsou ohlasy na tento pořad?

Pokud vím, tak pořad sleduje nejen střední a starší generace, ale dost ohlasů přichází i z řad mladých diváků. Hitparáda se vysílá každý týden, vždy o víkendu. Škoda jen, že se nedá naladit v Čechách, ale ti, kteří nás chtějí sledovat, si nás už vyladili díky internetu na počítači. Těší mě, že mi píší také čeští příznivci. To víte, když vás více lidí pochválí, něco se jim líbí, tak vás to žene vpřed. Pro mne jsou benzínem, bez něj by můj vůz stál na místě.