Vyloučená prý nejsou ani další televizní vystoupení stejně jako nové písničky, na kterých zpěvačka coby autorka intenzivně pracovala několik let. Ty se pak - až přijde ten správný čas - objeví na novém albu.

Marika Gombitová se narodila se 12. září 1956 v Turanech nad Ondavou, tak to alespoň uvádí Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, i když ona sama v rozhovoru pro časopis Melodie z roku 1980 tvrdí: „Narodila jsem se ve Stropkově. Bylo mi deset let, když jsem začala hrát v LŠU na klavír a zpívat si k tomu. Moji tři bratři měli takovou skupinu a ve třinácti mě vzali s sebou do nějakého klubu, kde jsem se představila s populárním hitem Mendocino. Tehdy jsem stále poprvé na pódiu.”

Ale než v roce 1976 nastoupila ke skupině Modus, které šéfoval Ján Lehotský, prošla si několika soutěžemi a kapelami. Nakonec se ale stejně ukázalo, že až členství v Modusu, kde byli vedle Lehotského také Meky Žbirka nebo Laco Lučenič a kde už tenkrát získala svého dvorního textaře v Kamilu Peterajovi, bylo to pravé ořechové.

Zatímco na Bratislavské lyře 1977 coby neznámá zpěvačka Modusu pěla spolu s ostatními členy kapely vítěznou skladbu Úsmev, o rok později Lyru vyhrála už coby sólistka s písní Študentská láska. Úspěch měla i v roce 1979, kdy s kantilénou Vyznanie získala stříbrnou lyru - a fenomén zvaný Marika Gombitová byl na světě. Zrodila se hvězda, která v roce 1979 zvítězila také na festivalu v polských Sopotech.

Vedle mnoha hitů (byl mezi nimi například i duet V slepých uličkách, který natočila s Mekym Žbirkou) se zpěvačka představila také v hlavní roli televizního muzikálu Neberte nám princeznú, jehož premiéra proběhla v roce 1981. To už bylo ale období, kdy se zpěvačka dávala dohromady po těžkém úrazu způsobeném autonehodou, ke které došlo 30. listopadu 1980. Tehdy si poranila míchu a ochrnula na spodní polovinu těla.

Zvrat v kariéře nenastal ani v 80. letech, kdy byla odkázána na invalidní vozík. Nadále tvrdě pracovala. Komponovala a připravila několik zajímavých koncertních projektů i desek (například Mince na dne fontán, Adresa ja, adresa ty), ale i toto umělecky plodné a úspěšné období v polovině 90. let postupně skončilo. Zpěvačka se stávala stále vzácnější, až se úplně vytratila. Že to však nebyl její definitivní odchod ze scény, dokázala loni v prosinci.

Kariéru i životní peripetie osmapadesátileté Mariky Gombitové přibližuje kniha Legendy československé populární hudby - 70. a 80. léta, kterou nedávno vydalo nakladatelství Grada Publishing a která je k mání jak v Česku, tak na Slovensku.

