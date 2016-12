Už v pátek 12. prosince proběhl koncert v Modre u Bratislavy, v sobotu 13. prosince Helena Vondráčková vystoupí v Divadle Andreje Bagara v Nitře, 14. prosince ve Sportovní hale Štiavničky v Banské Bystrici, 15. prosince v Domě kultury ve Vranově nad Topľou a 16. 12. šňůru uzavře koncertem ve Společenském pavilonu v Košicích.

Na svých koncertech zazpívá nejen písně z aktuálního alba Kouzlo Vánoc nebo novinky z posledního řadového alba Touhy, ale také pěknou řádku léty prověřených hitů.

Závěr letošního roku měla zpěvačka mimořádně pracovně nabitý. Nejenže natočila album Kouzlo Vánoc, které se v Česku a Slovensku objevilo v polovině listopadu, ale měla také řadu vystoupení.

Kromě koncertů v tuzemsku se koncem roku představila v show německé televize MDR a zazpívala si i v Turecku. Na podzim byla také jednou z hvězd dvou televizních pořadů - nejdřív to byla "česko-slovenská" Chart Show, potom Královny popu - Pocta legendám.

Po slovenském turné čeká zpěvačku 21. prosince tradičně pražská Lucerna. Jako host vystoupí tentokrát Ondřej Brzobohatý, který spolupracuje s Helenou Vondráčkovou už delší dobu. Nejenže jí napsal na CD Touhy dvě písně a v září byl kmotrem jejího retrospektivního alba Best Of The Best, ale nazpíval s ní také duet Vánoční.